Zafer Partisi’nin Kocaeli’deki tüm adayları belli oldu!

Eroldemirbek - hiç birini kazanamayan tek partide sizin parti olabilir. ülkede demokrasi var diyorsunuz demek ki. yahu erzincandaki maden kazasının oraya bile giremediniz . bir SES BİLE GETİREMEDİNİZ , GENEL SEÇİMDE CUM. ADAYINIZ KOMŞUYA KAÇTI , HİÇ Mİ ADAMINIZI TANIYAMADINIZ İSTİHBARATI GÜÇLÜ OLMAYANDAN İKTİDAR ÇIKMAZ İLÇE BEL. BŞK DA ÇIKMAZ .tamam TÜRKSÜNÜZ MİLLİYETÇİSİNİZ AMA HAZIRLIKSIZSINIZ derin değilsiniz . daha çoook dersinizi çalışmalısınız . dikkat edin adaylarınız saf değiştirmesin daha önce olduğu gibi.