Zafer Partisi’nin Kocaeli’deki tüm adayları belli oldu!

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Zafer Partisi Kocaeli teşkilatı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Zafer Partisi yerel seçimler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Darıca Belediyesi, Dilovası Belediyesi, Körfez Belediyesi, İzmit Belediyesi, Karamürsel Belediyesi, Derince Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Çayırova Belediyesi olmak Kocaeli’de tüm belediyelerde adaylarını açıkladı. Konuya ilişkin Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Böylelikle Kocaeli’de 12 İlçe ve 1 Büyükşehirde aday çıkaran tek muhalefet partisi Zafer Partisi olmuştur. Donanımlı ve liyakatlı Başkan adaylarımız ile Kocaeli Zafer’e Yürüyecek!” ifadelerini kullandı.
İŞTE ZAFER PARTİSİ’NİN KOCAELİ ADAYLARI
Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı, Nermin Tol
Gebze Belediye Başkan Adayı, Dr.Koray Topçu
Darıca Belediye Başkan Adayı, Özgür Kaleözü
Dilovası Belediye Başkan Adayı, Hacı Kadir
Körfez Belediye Başkan Adayı, Dr.Abdülkadir Erbağçı
İzmit Belediyesi Başkan Adayı, Recep Yazıcı
Karamürsel Belediye Başkan Adayı, İdris Kılıçaslan
Derince Belediye Başkan Adayı, Selman Gürpınar
Kartepe Belediye Başkan Adayı, Süleyman Erdem
Gölcük Belediye Başkan Adayı, Serdar Önür
Başiskele Belediye Başkan Adayı, Alper Gülebaş
Çayırova Belediye Başkan Adayı, Muhammed Yıldız
Kandıra Belediye Başkan Adayı, Tugay Kazak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - hiç birini kazanamayan tek partide sizin parti olabilir. ülkede demokrasi var diyorsunuz demek ki. yahu erzincandaki maden kazasının oraya bile giremediniz . bir SES BİLE GETİREMEDİNİZ , GENEL SEÇİMDE CUM. ADAYINIZ KOMŞUYA KAÇTI , HİÇ Mİ ADAMINIZI TANIYAMADINIZ İSTİHBARATI GÜÇLÜ OLMAYANDAN İKTİDAR ÇIKMAZ İLÇE BEL. BŞK DA ÇIKMAZ .tamam TÜRKSÜNÜZ MİLLİYETÇİSİNİZ AMA HAZIRLIKSIZSINIZ derin değilsiniz . daha çoook dersinizi çalışmalısınız . dikkat edin adaylarınız saf değiştirmesin daha önce olduğu gibi.
Deli Ormanlı - Ümit hoca kendini eğlendiriyor, Harcanan emeklere yazık ülkücü cenahta insanın değeri olmadığından hiç fıtrat değişmiyor maalesef….!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.