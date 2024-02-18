BODRUM’A YAKALANDIK: 3-0

Bodrumspor, ezeli rakibi Altay’ı konuk etti ve 3-0’lık net bir galibiyet alırken, Altay’ı cehennem ateşine itti. Bodrumspor, 42 puana yükselirken, Kocaelispor 43 puanda kaldı ve fark şimdi 1’e indi. İşin kötü yanı, ikinci yarı maçında biz Bodrum’a konuk olacağız. Diğer maçta ise Erzurumspor, Adanaspor’u tek golle geçerek, 30 puanla play-off hattına yaklaştı.