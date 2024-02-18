18 Şub 2024 - 15:36- Spor G:

BODRUM’A YAKALANDIK: 3-0

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
BODRUM’A YAKALANDIK: 3-0 mask

  Bodrumspor, ezeli rakibi Altay’ı konuk etti ve 3-0’lık net bir galibiyet alırken, Altay’ı cehennem ateşine itti. Bodrumspor, 42 puana yükselirken, Kocaelispor 43 puanda kaldı ve fark şimdi 1’e indi. İşin kötü yanı, ikinci yarı maçında biz Bodrum’a konuk olacağız. Diğer maçta ise Erzurumspor, Adanaspor’u tek golle geçerek, 30 puanla play-off hattına yaklaştı.
# Bodrumspor, Kocaelispor

18 Şub 2024 - 15:36 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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