Derince sahasında Amed’e de yenildi: 0-2

45+2’DE GELEN GOL

Belediye Derincespor sahasında Amed Sportif’i konuk etti. Temsilcimiz maça hızlı başladı. Derince’nin bir pozisyonu kale çizgisinden döndü. Daha sonrasında Amed Sportif daha baskılı bir oyun ile Derince’nin üzerine gitmek istedi. İlk yarının son dakikalarına doğru konuk ekip Uğur Adem Gezer’in golü ile 1-0 öne geçti. İlk devreyi Derince 1-0 geride kapadı.

PENALTI KAÇTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Amed 61. dakikada skoru Mert Çapar ile 2-0’a getirdi. 74. dakikada Derince gole çok yaklaştı. Ceza sahası yayının solundan serbest vuruş kazanan Derince’de içeri çok iyi orta açıldı. Karambol arasında yükselen Hüseyin Karabey topu kalecinin üstüne nişanladı. 83. dakikada Derince penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yerde kalan Okan Baydemir topun başına geçti. Okan’ın attığı penaltıyı kaleci Aykut Kurtardı. Karşılaşma, Belediye Derincespor’un 2-0’lık mağlubiyeti ile tamamlandı.