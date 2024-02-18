Özgen: “TİP’in Gebze’de işçilere ihtiyacı var!”

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Darıca ve Gebze İşçi Buluşmasını Darıca’da bir düğün salonunda gerçekleştirdi. Buluşmaya TİP Genel Başkanı ve aynı zamanda Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, Kocaeli İl Başkanı Umut Yaşar Özgen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Koçak, ilçe belediye başkan ve partlilier ve vatandaşlar katılım gösterdi. İşçi buluşmasında ilk sözü İl Başkanı Umut Yaşar Özgen aldı. Özgen “ Biz burada Türkiye ve şah damarındayız Türkiye'nin hayatını yaratan biziz. Türkiye'nin şah damarında olmamıza rağmen aynı şekilde bundan yararlanamıyoruz. Özellikle de Gebze burası Türkiye'nin ulaşımının merkezinde olan bir yer.

SUNİ BİR KUTUPLAŞMA VAR

İmalat sanayinin merkezinde olan bir yer ama Türkiye’nin hiçbir nimetinden de yararlanamayan bir yer. Beylik laflar etmek istemiyorum. Şöyle bir tarafı var için Türkiye İşçi Partisinin; özellikle Gebze’de işçilere ihtiyacı var. Bu memlekette 20 yıldır yaşadığımız bir suni kutuplaşma var. Muhafazakar, sekülerler ya da adına ne dersek diyelim laik anti laik ne dersek diyelim ama bunun biz her gün suni bir kutuplaşma olduğunu asıl kutuplaşmanın ekmek derdi olduğunu, asıl kutuplaşmanın emekle sermaye arasında olduğunu her gün tecrübe ediyoruz.

HER GÜN BİR DİRENİŞ OLUYOR

Türkiye İşçi Partisi'nin ihtiyacı da işte burada. Bu kutuplaşmayı gerçek halkın gerçek sorunları üzerinden işçi sınıfının gerçek sorunları üzerinden başka bir kutuplaşma üzerinden yarmanın yolu aslında sanayi işçilerinin mavi yakalı işçilerin, Gebze işçilerin Türkiye işçi sınıfı Türkiye İşçi Partisine sahip çıkmasıyla olacak. Her gün bir direniş oluyor ama bunlar bunların hepsi bir tane OSB ile sınırlı kalıyor. Sesi başka mecralara gitmiyor.