Koçak Büyükşehir’e yüklendi: “Paralar nereye gidiyor?

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Darıca ve Gebze İşçi Buluşmasını Darıca’da bir düğün salonunda gerçekleştirdi. Buluşmaya TİP Genel Başkanı ve aynı zamanda Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, Kocaeli İl Başkanı Umut Yaşar Özgen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Koçak, ilçe belediye başkan ve partlilier ve vatandaşlar katılım gösterdi. İşçi buluşmasında söz alan Kocaeli Büyükşehir adayı Hakan Koçak” Gebze'de ve Kocaeli'nde genellikle şu anda cumhur ittifakı olarak anılan düzen partileri çok oy alıyor. O yüzden de geniş kesimler açısından bir umutsuzluk iklimi söz konusu ama onlara hep hatırlatmak istiyorum. Bu bölge Gebze bölgesi Kocaeli bölgesi aynı zamanda 1.960’lardan bugüne kadar Türkiye işçi sınıfına onur kazandıran muhteşem mücadelelerin müthiş direnişlerin ve görevlerin de coğrafyası olduğunu unutmamak gerekiyor.

BU KENTTE EMEKÇİLER VAR

Biz burada aday olurken seçimlere girerken tam da bu mücadelenin birikimine yaslanarak bu mücadeleleri vermiş olan Kocaeli ve Gebze işçi sınıfının birikimini yerel yönetimlere de yansıtmak üzere yola çıktık. Bu kentte emeğimiz var, bu kentte emekçiler var. Bu kentin var eden yaratan emekçiler ve bu kentte onlar çok az görünüyorlar. Örneğin bu kentin gerek Gebze gerek Kocaeli bütününde çok ağırlıklı bir kısmı işçilerden oluşmasına rağmen şehrin siyasetini, işçilerin katılımı son derece zayıftır. Yine bu kenti çok ciddi bir yerel yönetim bütçesi olmasına rağmen bu yerel yönetim bütçesinden emekçilere ayrılan pay onlar açısından yapılabilecek olan şeylere ayrılan var son derece az.

BÜYÜKŞEHİR YİNE EN BORÇLU BELEDİYELERDEN BİRİ

Kocaeli Belediyesi bu yıl da yine Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesi çıktı. Bu kadar konuştuk, bu kadar paralar nereye gidiyor peki? Örneğin de bir kadın arkadaşımız söyledi. On binlerce kadın emekçi var. Gerek Gebze gerek o ilçelerinde onların çok hayati bir sorunu var. Kreş sorunu, var. Evet, patronlar çözmüyorlar. Bu maliyete girmiyorlar ama bu kentin belediyesinin il ve ilçe belediyelerine bu konuda yapabileceği şeyler yok mu? Elbette var. Kaynaktan bunu ayrılabilir.

REZERV ALAN YASASI

Bunu bırakın kaynaktan emekçiler ayrılmasını bırakın. Bu bölgenin emekçilerini bekleyen yeni ve başka sorunlar var. Sadece iş yerlerindeki baskılar iş yerinde yoğunlaşan sömürü değil. Örneğin içinde bulunduğumuz ilçede Gebze'de Ulaştepe’de ilk örneklerini görmeye başladığımız insanların evlerine barklarına el koymak, onların mülksüzleştirmek, onları barınma hakkından mahrum etmek yönünde çok ciddi çabalar var. Yeni çıkan rezerv alan alan yasası gibi uzun süredir kent rantlarına el koymak için AKP nin sürdürdüğü çeşitli düzenlemeler gibi yasal düzenlemelerle yönetmeliklerle emekçileri bu kentte de Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bu kentte de ciddi bir barınma problemi bekliyor. Kiralar zaten yüksek. Bu bir sorun ama aynı zamanda. Emekçilere yıllar içerisinde küçücük birikimleriyle oluşturdukları o evlerin de ellerinden alınması söz konusu.

BİZ MÜCADELEYE TALİPLİYİZ

Belediye meclisler mi? Daha önce Türkiye Büyük Millet meclisi gibi ailem birer mücadele meclisine alanlar, çevirecek olanlarız. Biz mücadeleye talipliyiz. Egemen partiler günü düzen partileri gibi benim bizim oyuncusu ey yurttaşlar, ondan sonra da rahatımıza bakın demiyoruz. Tersine zaten mücadele halinde olan bu bölgenin emekçileriyle, kol kola, yan yana olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.