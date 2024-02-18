TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor, geçtiğimiz günlerde kan kanseri teşhisi konulan Mümin Talip Pazarlı’nın vefat ettiğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaptığı yazılı açıklamada başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Mümin Talip Pazarlı’yı kaybettik. TFF 2. Lig’de yer alan Serik Belediyespor Kulübü’nün oyuncusu Mümin Talip Pazarlı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mümin Talip Pazarlı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, başta Serik Belediyespor Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
- Asayiş
Kan kanseri teşhisi konulan futbolcu Mümin Talip Pazarlı hayatını kaybetti
TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor forması giyen Mümin Talip Pazarlı’nın hayatını kaybettiği açıklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.