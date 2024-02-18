- Ekonomi

Netgsm paket fiyatları ne kadar?

Netgsm, ülkemizdeki dördüncü mobil operatör olarak faaliyete geçti, önceki mobil operatörler arasında Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell bulunuyor.

Netgsm paket fiyatları ne kadar? mask

2009 yılında lisans alan Netgsm, uygun fiyatlı paketleriyle dikkat çekiyor. Bu ay abone başvurularını almaya başlayan Netgsm, kullanıcılarına "0510 22X XXXX" başlangıçlı numaralar sunuyor. Şirket, 29 TL ile 430 TL arasında değişen paketleriyle kullanıcılarına hizmet vermeye başladı. 

İşte paket fiyatları...

İnternet - Dakika ve SMS - Fiyat

1 GB      100 DK + 50 SMS   29 TL1 GB      250 DK + 100 SMS  39 TL1 GB      500 DK + 100 SMS   49 TL2 GB      250 DK + 50 SMS      49 TL2 GB      500 DK + 50 SMS     59 TL4 GB      250 DK + 50 SMS     59 TL1 GB      500 DK + 500 SMS     59 TL4 GB      500 DK + 100 SMS   69 TL6 GB      500 DK + 50 SMS     79 TL4 GB      750 DK + 100 SMS   89 TL10 GB    500 DK + 50 SMS     99 TL6 GB      1000 DK + 100 SMS   99 TL15 GB    500 DK + 50 SMS  119 TL10 GB    1500 DK + 100 SMS  129 TL20 GB    500 DK + 100 SMS    149 TL20 GB    1000 DK + 100 SMS   179 TL20 GB    2000 DK + 100 SMS  219 TL30 GB    2000 DK + 100 SMS   285 TL40 GB    2000 DK + 100 SMS    355 TL50 GB    2000 DK + 100 SMS    430 TL

Kaynak: PARA DURUMU

# internet, hizmet, dikkat

18 Şub 2024 - 17:41 - Ekonomi

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