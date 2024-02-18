Netgsm paket fiyatları ne kadar?

2009 yılında lisans alan Netgsm, uygun fiyatlı paketleriyle dikkat çekiyor. Bu ay abone başvurularını almaya başlayan Netgsm, kullanıcılarına "0510 22X XXXX" başlangıçlı numaralar sunuyor. Şirket, 29 TL ile 430 TL arasında değişen paketleriyle kullanıcılarına hizmet vermeye başladı.
İşte paket fiyatları...
İnternet - Dakika ve SMS - Fiyat
1 GB 100 DK + 50 SMS 29 TL1 GB 250 DK + 100 SMS 39 TL1 GB 500 DK + 100 SMS 49 TL2 GB 250 DK + 50 SMS 49 TL2 GB 500 DK + 50 SMS 59 TL4 GB 250 DK + 50 SMS 59 TL1 GB 500 DK + 500 SMS 59 TL4 GB 500 DK + 100 SMS 69 TL6 GB 500 DK + 50 SMS 79 TL4 GB 750 DK + 100 SMS 89 TL10 GB 500 DK + 50 SMS 99 TL6 GB 1000 DK + 100 SMS 99 TL15 GB 500 DK + 50 SMS 119 TL10 GB 1500 DK + 100 SMS 129 TL20 GB 500 DK + 100 SMS 149 TL20 GB 1000 DK + 100 SMS 179 TL20 GB 2000 DK + 100 SMS 219 TL30 GB 2000 DK + 100 SMS 285 TL40 GB 2000 DK + 100 SMS 355 TL50 GB 2000 DK + 100 SMS 430 TL
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.