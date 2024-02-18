Dilan ve Engin Polat çiftinin el konulan şirketlerinin kaderi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni yargı paketinde, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı sosyal medya fenomenlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.
5 YIL BOYUNCA KAYYUM ATANACAK
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bu şirketlere 5 yıl süre ile kayyum atanacak ve bu işletmeler, TMSF tarafından satışa çıkarılabilecek. Öte yandan elde edilen gelirden varsa önceden kalan borçlar ödenecek. Kalan para ise kamu bankalarına aktarılacak.
“YARGILAMA OLMAYACAK”
Ayrıca yeni yargı paketi, sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarında da bir değişikliği içeriyor. Buna göre, hakaret dosyalarında uzlaşma şartı artık aranmayacak.
Hukukçular “Hakaret suçlarının ön ödeme kapsamına alınması düşünülüyor. Yani, para cezası ödenecek ve yargılama olmayacak” yorumunda bulunuyor.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.