- Sağlık

Kemik sağlığına zararlı besinlere dikkat

​​​​​​​Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.Alperen Korucu konu hakkında önemli bilgiler verdi. Sağlıklı beslenme genel vücut sağlığı için önemli olduğu kadar kemik sağlığını korumak açısından da önem taşır.

Kemik sağlığına zararlı besinlere dikkat mask

Özellikle çocukluk döneminde tüketilen kemik sağlığı için faydalı olan besinler, ileri yaşlarda oluşabilecek kemik hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle kadınlarda çok sık olarak görülen, kemik erimesinin sebeplerinden biri kalsiyum açısından fakir beslenmekten ayrı olarak vücudun kaybettiği kalsiyum geliyor. Yine D vitamini eksikliği de bu hastalığı tetikliyor. Kemik sağlığı açısından faydalı olan ve belirli ölçüde tüketilmesi gereken besinlerden bazıları; Süt, yoğurt, yumurta, kefir, balık, ıspanak, muz, kırmızı biber, portakal, domates, soya fasulyesi, incir, mercimek, mantar, maydanoz gibi... Op.Dr.Alperen Korucu,'' Kemik sağlığı için faydalı olan besinler kadar zararlı olan besinlerde vardır. Öncelikle aşırı kahve tüketimi, sigara kullanmak, aşırı tuz tüketimi, aşırı asitli içeceklerin tüketimi gibi... Bunların dışında hareketsiz yaşam ve güneş ışığından faydalanmamak kemik sağlığı açısından olumsuzluklara neden olabilir. '' dedi.

Kaynak: CNN TÜRK

18 Şub 2024 - 17:51 - Sağlık

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