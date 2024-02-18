Kemik sağlığına zararlı besinlere dikkat

Özellikle çocukluk döneminde tüketilen kemik sağlığı için faydalı olan besinler, ileri yaşlarda oluşabilecek kemik hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle kadınlarda çok sık olarak görülen, kemik erimesinin sebeplerinden biri kalsiyum açısından fakir beslenmekten ayrı olarak vücudun kaybettiği kalsiyum geliyor. Yine D vitamini eksikliği de bu hastalığı tetikliyor. Kemik sağlığı açısından faydalı olan ve belirli ölçüde tüketilmesi gereken besinlerden bazıları; Süt, yoğurt, yumurta, kefir, balık, ıspanak, muz, kırmızı biber, portakal, domates, soya fasulyesi, incir, mercimek, mantar, maydanoz gibi... Op.Dr.Alperen Korucu,'' Kemik sağlığı için faydalı olan besinler kadar zararlı olan besinlerde vardır. Öncelikle aşırı kahve tüketimi, sigara kullanmak, aşırı tuz tüketimi, aşırı asitli içeceklerin tüketimi gibi... Bunların dışında hareketsiz yaşam ve güneş ışığından faydalanmamak kemik sağlığı açısından olumsuzluklara neden olabilir. '' dedi.
Kaynak: CNN TÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.