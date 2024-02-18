B sınıf ehliyetler için yeni karar, Resmi Gazete’de yayımlandı!

B sınıfı sürücü belgesine sahip olan motorsiklet kullanabilecek!

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, göre, “B” sınıfı sürücü belgesi sahip olan sürücüler, yeni değişiklik ile birlikte, 125cc’ye kadar motosiklet kullanabilme olanağı sunuluyor. Söz konusu değişiklik ile birlikte, sürücüler motosiklet kullanımı için, daha esnek avantajlar elde etmiş olacak.

Kara Yolları Trafik kanunu yönetmeliğe göre, B sınıfının sürücü belgesine sahip olan sürücüler, iş amaçlı motosikletlerin dışında A1 sınıfına ait sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de kullanabileceği bilgisi yer alıyor.

Sürücü belgesi değişecek mi?

İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu. Yayınlanan duyuraya göre, 125cc’ye kadar motosiklet kullanabilme olanağı tanınırken, bu imkandan yararlanmak için gerekli şartlar ise şu şekilde yer alıyor;

Yayınlanan düzenlemeye göre, en az iki yıl geçerli B sınıfı sürücü belgesi sahibi olan ve aynı zamanda da, gerekli sağlık koşullarını taşıyan, sürücü belgesini geçici yahut kalıcı olarak iptal edilmemiş olması ve uygun sürüş eğitimi ile ilgili gerekli koşulları yerine getirmiş olan kişiler, karayolları yeni kanun yönetmeliği yapılan söz konusu değişiklikten yararlanabilecek.

Ayrıca, ,uygulamalı sınavı ve A1 sertifikasının sistem kayıtlarına işlenmesi ile birlikte sürücüler, 125cc’ye kadar motosikletler kullanılabilecek. Bu durumda da, gerekli kodun ehliyet sistemi kayıtlarına eklenmesi şartı bulunmaktadır.

Ehliyet üzerine ayrı bir kod yazılmasına gerek olmadığı bilgisi verilirken, söz konusu şartları yerine getiren ve tüm süreci tamamlayan sürücülere sertifikalarını ehliyetlerine uygulamak için iki yıllık süre verileceği açıklandı.