Erkan Baş'ın Gebze’den aday olma amacı ne?

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Darıca ve Gebze İşçi Buluşmasını Darıca’da bir düğün salonunda gerçekleştirdi. Buluşmaya TİP Genel Başkanı ve aynı zamanda Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, Kocaeli İl Başkanı Umut Yaşar Özgen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Koçak, ilçe belediye başkan ve partililer ve vatandaşlar katılım gösterdi.

ERKAN BAŞ’IN GEBZE’DE AMACI NE?

İşçi kenti olarak anılan Gebze'yi işçilerle birlikte yönetmek istediğini söyleyen Baş, "Bakın çok açık söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Benim Gebze Belediye Başkanlığına ihtiyacım yok. Gebze Belediye Başkanlığı koltuğunda oturmaya talip değilim ben burada. Benim buradaki adaylığımın anlamı Gebze'yi işçilerin yönetmesine aracı edebilir miyiz? Gebze'yi işçilerin yönetmesini sağlayabilir miyiz? O zaman ne yapacağız? Buradan bütün sendikalara, emek örgütlerine, meslek örgütlerimize çağrı yapıyorum.

KAZANABİLİRİZ

Mesela hemen yarın sabah belediye meclisi işlerinizi birlikte hazırlamalıyız. Yani bu işler sadece Süpermenlerin, büyük kahramanların gelip başaracağı işler değil. Biz buna inanmıyoruz. Ondan sonra Gebze'deki her işçi arkadaşımız bizim Gebze'yi yönetmeye talip olmamıza ortak olmalı. Hep birlikte Gebze'yi yönetmeye aday olduğumuzun herkes bilincinde olmalı. Her arkadaşımız eğer ben Belediye başkanlığına adayım diye düşünürse biz bu seçimleri kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.