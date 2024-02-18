Erkan Baş neden Gebze’den aday olduğunu açıkladı

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Darıca ve Gebze İşçi Buluşmasını Darıca’da bir düğün salonunda gerçekleştirdi. Buluşmaya TİP Genel Başkanı ve aynı zamanda Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, Kocaeli İl Başkanı Umut Yaşar Özgen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Koçak, ilçe belediye başkan ve partililer ve vatandaşlar katılım gösterdi. İşçi buluşmasında son sözü alan TİP Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş "Kişisel siyasi hayatımın en onur verici görevi olan, Türkiye İşçi sınıfının kalbi olan Gebze’de TİP’i temsil etme şansı veren tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu adaylığın Türkiye’nin genel ve ezberlenmiş siyaseti ile düşünüldüğünde çok da normal görünmediğinin farkındayım. Ancak biz çizdikleri bu sınırları ortadan kaldırmak için buradayız.

REDDEDİYORUZ!

Neden Gebze sorusunun cevabı şu; herkes elini vicdanına koyup kendisine şu soruyu sorsun; Bir seçim heyecanı hissediyor muyuz? Türkiye’de seçimden sonra bir değişim yaşanacak heyecanı hissediyor muyuz? O kadar garip bir seçime gidiyoruz ki birkaç il dışında Türkiye’de seçim olacak mı olmayacak mı anlamak zor. Düzen partileri o kadar birbirine benzedi ki hangi aday hangi partiden anlayamıyoruz. Şuralar A partisi buralar B partisi ne yapsan değişmez anlayışını reddediyoruz.

BU ÜLKE KODAMANLARDAN İBARET DEĞİL!

Partilere bakıyorsunuz kazanacakları yerde 37 tane aday adayı var seçim sanki kazanılacak yerlere başkan atama yarışına dönüşmüş. Türkiye’de hiçbir il ve ilçe kimsenin tapulu malı değildir. Burası AKPli’dir, burası MHP’li burası sağcı anlayışını reddediyoruz. Bunun için buradayız. 2. Sebebi şu bu ülkenin 40 milyon kayıtlı çalışanı var. Ancak ağızlarından bile işçi lafı çıkmıyor. Bırakın işçi belediye başkanını işçi meclis üyesi bile yok. Eskiden seçimden seçime hatırlıyorlardı şimdi biz işçilerin adı bile duyulmuyor. Açık söylüyorum; Gebze’de adaylığımızla beraber Türkiye’de İstanbul ve Ankara dışında Gebze konuşuluyor, İşçi partisi napacak diye konuşuluyor. Bu ülkede işçiler var bu ülke sizin gibi kodamanlardan, patronlardan ibaret değil. Bunu göstermek için Gebze’den aday olduk.

BUNU DA DEĞİŞTİRECEĞİZ

3.’sü Milyonlarca insan Gebze’den geçiyor, İstanbul’un yanı başı burası. Gelip geçen 1 kişi demiyor ki buradaki insanlar, işçi emekçi nasıl yaşıyor? Milyonluk bir ilçe olmuş burası pek çok ilden daha büyük, emekçiler kattıkları birkaç ilden daha büyük ama Gebze’de yoksulluk her geçen gün artıyor. Bakıyorsunuz partilerin aday listelerine maşallah adaylar hep patronlar doldurmuş. Kabul etmiyoruz kardeşim! Gebze’yi de işçiler yönetecek Türkiye’yi de işçiler yönetecek. Mesele şu önce işçiler, Gebze konuşulacak. Neymiş efendim işçiler sağ partilere oy veriyormuş. Bunu da değiştireceğiz. Devlet imkanlarını ele geçirmiş, tarikatları kendine bağlamış, işçileri en kötü koşullarda çalıştıran bir çete. “ifadelerini kullandı.