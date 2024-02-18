18 Şub 2024 - 18:23- Gündem G:

İŞTE BÜYÜKAKIN’IN 100 PROJESİ

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek seçim kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçim beyannamesini açıkladı. İşte seçim beyannamesinde bulunan projeler...

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İŞTE BÜYÜKAKIN’IN 100 PROJESİ mask

Kentsel Yenilenme Projeleri

YENİ ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Kocaeli Lojistik Köyü

Körfez’den Cengiz Topel’e Metro Hattı

Stadyum Tramvayı

Akçaray Kapasite Artırımı

İzmit-Yalova Otoyolu

İzmit D-100 Kent Geçişi

Başiskele Giriş Kavşakları

D-100 Koridor Revizyonu

Gölcük Kent Geçişi

Körfez Limanlar Kavşağı

Gebze- Darıca-Tuzla Sahil Yolu

Çayırova Otoyol Bağlantı Yolu

Kuzey Marmara-TEM-Gebze Bağlantı Yolu

Körfez İlimtepe Bağlantı Yolu

Sepetçi-Sekbanlı İzmit Merkez Yeni Ulaşım Aksı

Çayırova-Gebze Gişeleri Kavşak ve Bağlantı Yolları

Darıca-Gebze Sanayi Caddesi Bağlantı Yolu

Gebze Millet Bahçesi Kavşak ve Bağlantı Yolları

Darıca-Gebze Eskihisar Bağlantı Yol ve Kavşağı

Feribot Yolu Kavşak Yol ve Otoparkı

Alikahya TEM Araç Geçişi

Yaya Üst Geçitleri

Yeni Otoparklar

Yüksek Hareket Kolay Erişim Çözümleri

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Kapasite Artırımı

YENİ YAŞAM ALANLARI

KÖRFEZYA Körfez Yaşam Alanı

İzmit Millet Bahçesi

Kocaeli Kıtalar Akvaryumu

Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi

Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi

SEKA Kültür Havzası

Kocaeli Kent Müzesi

Hünkar Çayırı Fatih Otağı

Karamürsel Alp Denizcilik Müzesi

Thököly Imre Anı Parkı

Çayırova Bilim ve Simülasyon Merkezi

Dilovası Kent Meydanı

Kandıra Kent Meydanı

Başiskele Seymen Millet Bahçesi 2. Etap

Kandıra Millet Bahçesi

Körfez Fener Gölü Millet Bahçesi

Darıca Millet Bahçesi 4. Etap

Gebze Beylikdağı Ormanpark

İzmit Boğazova Parkı

İzmit Gündoğdu Parkı

Diliskelesi Sahili 2. Etap

Tavşancıl Sahili 2. Etap

Gölcük Donanma Parkı

Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı 2. Etap

Darıca Kent Parkı

Turizm Rotaları

Darıca Yelkenkaya Cam Teras

Körfez Hereke Aquapark

Kartepe Gölpark

Batı Yakası Teleferiği

Kuzuyayla Telesiyeji

Kültürel Değerler Destek Projesi (KÜDEP)

SPOR PROJELERİ

Kocaelispor Tesisleri

Sporpark

İzmit Olimpik Yüzme Havuzu

Kocaeli Sporcu Mükemmeliyet Merkezi

Kapalı Spor Salonları

Karamürsel Er Meydanı

Sporcu Gençlik Eğitim Merkezleri

Kocaeli Doğa Sporları Eğitim Merkezi

Su Sporları Merkezleri

Anne Şehir Spor Merkezleri

Skatepark Sahaları

Karamürsel Spor Kompleksi

Köy Spor Okulları ve Amatör Sporlara Destek

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Darıca Kültür ve Kongre Merkezi

Körfez Kongre Merkezi

Kartepe Kent Meydanı Kültür Merkezi

Gölcük Kültür ve Kongre Merkezi

Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi

Çok Amaçlı Salonlar

Gebze Millet Bahçesi Millet Camii

Gebze Cemevi

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YATIRIMLARI

Marmara Yeniden 2. Etap

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ve Atık Bertaraf Tesisi

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

5 Yılda 750 Bin Yeni Ağaç Dikimi

KIRSAL TEŞVİK PROGRAMLARI

Kırsal Kalkınma Destekleme Programı

Kocaeli Tarım Akademisi

Tarımsal Sulama Yatırımları

GENÇLİK YATIRIM VE HİZMETLERİ

Dijital Dershane

Genç Girişimci Destek Programı

KODELİ Teknoşehir

Etüt Kütüphaneler

Genç Liderler Akademisi

Genç ve Çocuk Meclisleri

Gençlik Merkezleri ev İstihdam Akademileri

Gürgenlik Gençlik Kampı

SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI

İlk, Orta ve Üniversite Öğrencilerine Destek

60+ Yaş Sosyal Destekler

Aile Kalkanı ve Mola Evleri

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Merkezleri

Doğa Parkı ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi

Çocuk Köyleri

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18 Şub 2024 - 18:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
07

Gerçekler - 5 yılda ne yaptın koskoca bir hiç. Fuarı rant uğruna betona boğdun. Eski Perşembe pazarı alanını kapatarak ucube bir yapı kondurdun. Bu kente ihanet ettiniz. Kocaeli büyükşehir belediyesini liyakatı, yeterliliği olmayan belli tarikat ve cemaat yapılanması içinde olan kadrolara teslim ettin. Sonuç maalesef ki hüsran oldu. Şimdi çıkıp palavradan vaatler sunuyorsun da mevcut bütçe ile hiçbir icraat yapmayıp eline yüzüne bulaştıran birine kim oy verir. Bugün kentin içinde tramvaya 5 yılda ek bir durak yapmak dışında raylı ulaşıma hiçbir katkı yapmadın. Yıllardır denizin iki tarafına hızlı ulaşım sağlayacak deniz otobüsü seferleri koymadın. Varsa yoksa akp mensuplarına rant için alanlar yarattın. Eyy Tahir bey fildişi kulelerden inin de halkın gerçek sorunlarına bakın. Bu kenti yönetecek ne vizyona ne de bilgi birikimine sahipsiniz. Bırakın yerel halk kendi belediyesini sizlerden çok daha iyi yönetir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 19:08
06

Gerçekler - gebze metrosu hani 2023 yılında bitiyordu. kısmi açılış çok işe yaramaz . zaten kısa hat. d 100 e yapılan dal çıklar yapılacak tramvayı imkansızlaştırdı. tramvay başlasa iidi bitmişti şimdiye. gebze metrosu inşaatı sebebi binalarda çökme var mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 18:59
05

Mert - üstgeçitler yeterli değil kaç yıldır yapılmadı, şimdi proje diye yazmanız komik olmuş, ama en öncelikli yapılması gereken üstgeçitler . Üst geçit kadar üst geçideulaşan yaya kaldırımı sorunu da var...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 18:58
04

Mert - samimi değilsiniz, ulaşım sorununu çözmek isteseniz önce kapalı tren istasyonlarını açardınız....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 18:56
03

Murti - Derince için sadece 1 proje var Zubeyde hanim kültür merkezi baska bir şey yok Derince'den neredeyse bütün kurumlar gitti ilçe ama köy gibi kaldı hiç bir gelişme yok nüfusun artmasından baska, yakında yaşanacak bir yer olmaktan da çıkacak..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 18:55
08

Yenidoğan - @İzmi̇tli̇ 02 nolu yoruma cevabı: 02 izmitli ÖNCE SENİN YALNIZ SENİN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 19:12
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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