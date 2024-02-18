İŞTE BÜYÜKAKIN’IN 100 PROJESİ

Gerçekler - 5 yılda ne yaptın koskoca bir hiç. Fuarı rant uğruna betona boğdun. Eski Perşembe pazarı alanını kapatarak ucube bir yapı kondurdun. Bu kente ihanet ettiniz. Kocaeli büyükşehir belediyesini liyakatı, yeterliliği olmayan belli tarikat ve cemaat yapılanması içinde olan kadrolara teslim ettin. Sonuç maalesef ki hüsran oldu. Şimdi çıkıp palavradan vaatler sunuyorsun da mevcut bütçe ile hiçbir icraat yapmayıp eline yüzüne bulaştıran birine kim oy verir. Bugün kentin içinde tramvaya 5 yılda ek bir durak yapmak dışında raylı ulaşıma hiçbir katkı yapmadın. Yıllardır denizin iki tarafına hızlı ulaşım sağlayacak deniz otobüsü seferleri koymadın. Varsa yoksa akp mensuplarına rant için alanlar yarattın. Eyy Tahir bey fildişi kulelerden inin de halkın gerçek sorunlarına bakın. Bu kenti yönetecek ne vizyona ne de bilgi birikimine sahipsiniz. Bırakın yerel halk kendi belediyesini sizlerden çok daha iyi yönetir.