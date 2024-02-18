İŞTE BÜYÜKAKIN’IN 100 PROJESİ

Kentsel Yenilenme Projeleri
YENİ ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI
Kocaeli Lojistik Köyü
Körfez’den Cengiz Topel’e Metro Hattı
Stadyum Tramvayı
Akçaray Kapasite Artırımı
İzmit-Yalova Otoyolu
İzmit D-100 Kent Geçişi
Başiskele Giriş Kavşakları
D-100 Koridor Revizyonu
Gölcük Kent Geçişi
Körfez Limanlar Kavşağı
Gebze- Darıca-Tuzla Sahil Yolu
Çayırova Otoyol Bağlantı Yolu
Kuzey Marmara-TEM-Gebze Bağlantı Yolu
Körfez İlimtepe Bağlantı Yolu
Sepetçi-Sekbanlı İzmit Merkez Yeni Ulaşım Aksı
Çayırova-Gebze Gişeleri Kavşak ve Bağlantı Yolları
Darıca-Gebze Sanayi Caddesi Bağlantı Yolu
Gebze Millet Bahçesi Kavşak ve Bağlantı Yolları
Darıca-Gebze Eskihisar Bağlantı Yol ve Kavşağı
Feribot Yolu Kavşak Yol ve Otoparkı
Alikahya TEM Araç Geçişi
Yaya Üst Geçitleri
Yeni Otoparklar
Yüksek Hareket Kolay Erişim Çözümleri
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Kapasite Artırımı
YENİ YAŞAM ALANLARI
KÖRFEZYA Körfez Yaşam Alanı
İzmit Millet Bahçesi
Kocaeli Kıtalar Akvaryumu
Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi
Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi
SEKA Kültür Havzası
Kocaeli Kent Müzesi
Hünkar Çayırı Fatih Otağı
Karamürsel Alp Denizcilik Müzesi
Thököly Imre Anı Parkı
Çayırova Bilim ve Simülasyon Merkezi
Dilovası Kent Meydanı
Kandıra Kent Meydanı
Başiskele Seymen Millet Bahçesi 2. Etap
Kandıra Millet Bahçesi
Körfez Fener Gölü Millet Bahçesi
Darıca Millet Bahçesi 4. Etap
Gebze Beylikdağı Ormanpark
İzmit Boğazova Parkı
İzmit Gündoğdu Parkı
Diliskelesi Sahili 2. Etap
Tavşancıl Sahili 2. Etap
Gölcük Donanma Parkı
Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı 2. Etap
Darıca Kent Parkı
Turizm Rotaları
Darıca Yelkenkaya Cam Teras
Körfez Hereke Aquapark
Kartepe Gölpark
Batı Yakası Teleferiği
Kuzuyayla Telesiyeji
Kültürel Değerler Destek Projesi (KÜDEP)
SPOR PROJELERİ
Kocaelispor Tesisleri
Sporpark
İzmit Olimpik Yüzme Havuzu
Kocaeli Sporcu Mükemmeliyet Merkezi
Kapalı Spor Salonları
Karamürsel Er Meydanı
Sporcu Gençlik Eğitim Merkezleri
Kocaeli Doğa Sporları Eğitim Merkezi
Su Sporları Merkezleri
Anne Şehir Spor Merkezleri
Skatepark Sahaları
Karamürsel Spor Kompleksi
Köy Spor Okulları ve Amatör Sporlara Destek
KÜLTÜR MERKEZLERİ
Darıca Kültür ve Kongre Merkezi
Körfez Kongre Merkezi
Kartepe Kent Meydanı Kültür Merkezi
Gölcük Kültür ve Kongre Merkezi
Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi
Çok Amaçlı Salonlar
Gebze Millet Bahçesi Millet Camii
Gebze Cemevi
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YATIRIMLARI
Marmara Yeniden 2. Etap
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ve Atık Bertaraf Tesisi
Yenilenebilir Enerji Yatırımları
5 Yılda 750 Bin Yeni Ağaç Dikimi
KIRSAL TEŞVİK PROGRAMLARI
Kırsal Kalkınma Destekleme Programı
Kocaeli Tarım Akademisi
Tarımsal Sulama Yatırımları
GENÇLİK YATIRIM VE HİZMETLERİ
Dijital Dershane
Genç Girişimci Destek Programı
KODELİ Teknoşehir
Etüt Kütüphaneler
Genç Liderler Akademisi
Genç ve Çocuk Meclisleri
Gençlik Merkezleri ev İstihdam Akademileri
Gürgenlik Gençlik Kampı
SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI
İlk, Orta ve Üniversite Öğrencilerine Destek
60+ Yaş Sosyal Destekler
Aile Kalkanı ve Mola Evleri
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Merkezleri
Doğa Parkı ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi
Çocuk Köyleri
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Gerçekler - 5 yılda ne yaptın koskoca bir hiç. Fuarı rant uğruna betona boğdun. Eski Perşembe pazarı alanını kapatarak ucube bir yapı kondurdun. Bu kente ihanet ettiniz. Kocaeli büyükşehir belediyesini liyakatı, yeterliliği olmayan belli tarikat ve cemaat yapılanması içinde olan kadrolara teslim ettin. Sonuç maalesef ki hüsran oldu. Şimdi çıkıp palavradan vaatler sunuyorsun da mevcut bütçe ile hiçbir icraat yapmayıp eline yüzüne bulaştıran birine kim oy verir. Bugün kentin içinde tramvaya 5 yılda ek bir durak yapmak dışında raylı ulaşıma hiçbir katkı yapmadın. Yıllardır denizin iki tarafına hızlı ulaşım sağlayacak deniz otobüsü seferleri koymadın. Varsa yoksa akp mensuplarına rant için alanlar yarattın. Eyy Tahir bey fildişi kulelerden inin de halkın gerçek sorunlarına bakın. Bu kenti yönetecek ne vizyona ne de bilgi birikimine sahipsiniz. Bırakın yerel halk kendi belediyesini sizlerden çok daha iyi yönetir.
Gerçekler - gebze metrosu hani 2023 yılında bitiyordu. kısmi açılış çok işe yaramaz . zaten kısa hat. d 100 e yapılan dal çıklar yapılacak tramvayı imkansızlaştırdı. tramvay başlasa iidi bitmişti şimdiye. gebze metrosu inşaatı sebebi binalarda çökme var mı?
Mert - üstgeçitler yeterli değil kaç yıldır yapılmadı, şimdi proje diye yazmanız komik olmuş, ama en öncelikli yapılması gereken üstgeçitler . Üst geçit kadar üst geçideulaşan yaya kaldırımı sorunu da var...
Mert - samimi değilsiniz, ulaşım sorununu çözmek isteseniz önce kapalı tren istasyonlarını açardınız....
Murti - Derince için sadece 1 proje var Zubeyde hanim kültür merkezi baska bir şey yok Derince'den neredeyse bütün kurumlar gitti ilçe ama köy gibi kaldı hiç bir gelişme yok nüfusun artmasından baska, yakında yaşanacak bir yer olmaktan da çıkacak..
İzmi̇tli̇ - Allah belanızı versin hepinizin
Yenidoğan - 02 izmitli ÖNCE SENİN YALNIZ SENİN
Kurmay 41 - As kes booolum 20 yıldır aynı hikaye!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.