Altın fiyatları zirveyi görecek!

Altın fiyatlarının yaşanan sert dalgalanma vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle altına yatırım yapmak isteyenler alım fırsatlarını kaçırmak istemiyor. Uzmanlar alım için fırsat tarihini açıkladı.

Konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş altın yatırımlarına yön verecek uyarılarda bulundu. Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Altın, ABD’den gelen enflasyon verilerinin piyasa beklentilerini aşmasıyla birlikte dolar cinsi varlıklarda görülen değerlenmenin de etkisiyle 2000$’ın altına sarkmıştı.

ABD’de bilanço döneminin iyi geçmesi ve perakende satışlar, Ocak ayında manşette tarafta 0.2% düşmesi çekirdekte ise 0.2% artması beklenen perakende satışlar beklentilerin çok altında -0.8% ve -0.5% olarak gerçekleşmesi Fed’in eklenenden daha erken faiz indirimlerine gidebileceği beklentileri artırmasıyla birlikte altında tekrar bir toparlanma gözlemledik.

Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde altın yatırımcılarına bir tavsiyeniz var mı?

Fed’e yönelik faiz indirim beklentileri, ABD’de kasım ayında seçimlerin gerçekleşecek olması, enflasyon verisinde son alınan data hariç düşüş trendinde olmasının altında katalist etki oluşturabileceği görüşündeyiz. Bu tablonun devam etmesi halinde altında geri çekilmelerin alım fırsatı yaratabilir.

Küresel piyasalarda faiz indirimlerine daha erken başlanabileceği beklentisi, TCMB’nin politika faizinde zirve seviyelerine yakın olması ve piyasadaki likidite fazlalığının Borsa İstanbul’a yönelmesiyle rekor seviyeler test ediliyor.

Rekor seviyelerinin konuşulduğu Borsa İstanbul’da dolar bazlı grafiklere bakılmasının daha açıklayıcı olacağını düşünmekteyiz.

Endekste, 300$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 310$ ve 320$ dirençleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 290$ ve 280$ destek seviyeleri takip edilebilir.

İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı yayında gram altın ve çeyrek altınla ilgili öngörülerini paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş şöyle konuştu:

"İçeride bir kota uygulaması yapıldı 2023'te. İthal altınlara kota geldiği içinde içeride talepte artış olduğu için ister istemez fiziki altınlara işçilik koyuldu. Haber gelir gelmez 1 kilogramdan 3000 dolar işçilik alındı Kapalıçarşı'da. Bu yüzden internet fiyatları ile fiziki altın arasındaki fiyat farkı devam ediyor.

İslam Memiş, gram altınla ilgili tahminlerini şöyle aktardı: "Benim tezim şu, insanlar fiziki varlıklardan uzaklaştırılıyor ve uzaklaştırılacaklar. Bundan sonraki süreçlerde yine altın üzerinden yeni vergilendirme sistemi gelme olasılığı çok güçlü. Bankaların alım satım makas aralığı o yüzden 50-60 lira. Bunun ekonomiye de bir katkısı olmuyor. Bir vatandaşımız ev, araba alacak, bozacak 1 kilogram altınını, 2000 dolardan bahsediyorum.

Son iki haftadır çeyrek altınlarda tuhaf bir durum oldu. Darphane'nin bastığı altınlarda ciddi bir işçilik koyuluyor. Çünkü Darphane talebe yetişemiyor. Soru şu?

Yetişemiyor mu, yetişmiyor mu? Bu soruyu değerlendirmemiz lazım. Bir sorun var, peki bu kadar yoğun çalışmalara rağmen, altın basılmasına rağmen bunu kim alıyor, piyasaya kim sürüyor? Çeyrek altında 70 liralık işçilik var son iki haftadır. Kar etmek için alıyorsunuz, 70 lira ekstra ücret ödüyorsunuz. Bundan sonra acaba böyle arz tarafında problemler görecek miyiz? Acaba yeniden dizayn edilmesi gereken bir sistem mi var karşımızda?

Ben iddia ediyorum, fiziki altın varlıklara sahip olan son nesil biziz. Bizden sonraki nesiller, ya da bugüne bakalım, gençlerimize bakalım. Hangi parayla 1 gram altın biriktirebilecekler.

Dünyada en çok altın stoku olan ABD ama sürekli dolara yönlendiriyorlar insanları. Altın sınırlı, para sınırsız. Altınla alışverişi dünya ülkeleri artık kendi aralarında belirleyecek. Rezerv değer üzerinden dijital paralara geçiş süreci olacağını düşünüyorum."

Kaynak: VATAN