18 Şub 2024 - 19:23- Asayiş G:

İSU çalışanı Muhammet Eşe hayatını kaybetti

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İSU çalışanı Muhammet Eşe hayatını kaybetti mask

İSU'nun açıklamasına göre, "Değerli İSU çalışanımız Muhammet Eşe, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 19 Şubat Pazartesi günü, İkindi namazına müteakip Ordu Korgan ilçesinden kaldırılacaktır. Çalışma arkadaşımıza yüce Allah’tan rahmet; ailesine, çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar dileriz."

18 Şub 2024 - 19:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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