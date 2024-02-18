Kredi kartı ile akaryakıt alışverişlerinde ekstra zam dönemi!

Nakit alımda indirim kartta ekstra zam!

Kredi kartı ile akaryakıt alışverişlerinde bankaların komisyon ücretleri oldukça arttı. %3,3’e kadar çıkan komisyon ücreti akaryakıt istasyonlarını oldukça zorluyor. Bu duruma bir çare arayan istasyonlar ödemelerini nakit olarak yapan müşterilere 2 litre benzin bedava kampanyasını başlattı.

Bununla da kalmıyor. Akaryakıt istasyonları ödemelerini kartla yapan müşterilerine ekstra zam talebinde bulunarak, %3,3’lük komisyon bedelinin vatandaşa yansıtılmasını talep ediyorlar. Konu ile ilgili harekete geçen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) bu konuda yazılı bir talepte bulundu.

Fesih Aktaş, nakit ödemelerde var olan pano satış fiyatına “ hizmet bedeli” olarak eklenecek yüzde 3’lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini dile getirirken kartlı ödemelerde ise “hizmet bedeli fişi” keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep edeceklerini belirtti.

Kaynak: PARA DURUMU