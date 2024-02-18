- Ekonomi

Kredi kartı ile akaryakıt alışverişlerinde ekstra zam dönemi!

Bankaların artan enflasyona karşı aldıkları sıkılaşma kararları birçok alışveriş sektörünü de yakından etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zam ile bir deponun dolumu çok daha büyük meblağlara mal olurken vatandaşlar ödemelerinde kredi kartlarına sarılıyorlar. Bu durum vatandaşları rahatlatsa da akaryakıt istasyonları için artık işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Akaryakıt istasyonları son talepleri ile bu duruma bir çare bulma çabasında. İşte tüm detaylar...

Kredi kartı ile akaryakıt alışverişlerinde ekstra zam dönemi! mask

Nakit alımda indirim kartta ekstra zam!  
Kredi kartı ile akaryakıt alışverişlerinde bankaların komisyon ücretleri oldukça arttı. %3,3’e kadar çıkan komisyon ücreti akaryakıt istasyonlarını oldukça zorluyor. Bu duruma bir çare arayan istasyonlar ödemelerini nakit olarak yapan müşterilere 2 litre benzin bedava kampanyasını başlattı.  

Bununla da kalmıyor. Akaryakıt istasyonları ödemelerini kartla yapan müşterilerine ekstra zam talebinde bulunarak, %3,3’lük komisyon bedelinin vatandaşa yansıtılmasını talep ediyorlar. Konu ile ilgili harekete geçen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) bu konuda yazılı bir talepte bulundu. 

Fesih Aktaş, nakit ödemelerde var olan pano satış fiyatına “ hizmet bedeli” olarak eklenecek yüzde 3’lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini dile getirirken kartlı ödemelerde ise “hizmet bedeli fişi” keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep edeceklerini belirtti.  

Kaynak: PARA DURUMU

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18 Şub 2024 - 19:50 - Ekonomi

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