Eşmeliler Kartepe’ye bağlanmak istiyor!

Eşme gençleri, mahallelerine yeterli hizmetin gelmediğini, AKP’li Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın 2019 yerel seçimlerinde verdiği projeler arasında Eşme'ye dair herhangi bir vaatinin olmamasından duydukları rahatsızlığı vurguladı. Özellikle sahilin bisiklet tamir istasyonu ile geçiştirilmesi, altyapı sorunları ve göçe zorlama konularında yaşanan sıkıntılar mahalle sakinlerini bir araya getiren temel nedenler arasında yer alıyor.
BELEDİYE BAŞKANININ TUTARSIZLIĞI
Eşme gençleri, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın tutarsız tutumundan rahatsızlık duyuyor. Sunumlarında Eşme'ye dair hiçbir proje ve vaade yer vermemesi, mahalle sakinleri arasında güven kaybına neden oluyor. Eşmeli gençler; "2019 Yerel Seçimleri'nde Kartepe Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Kocaman'ın 'Geleceğe İz Bırakan 4 Yıl' adlı sunumunda Eşme ile ilgili hiçbir projesine yer vermemiş, Kartepe Belediyesi'nin broşüründe ise Eşme Sahili'ne yaptığı Bisiklet Tamir İstasyonu ve ölçüleri futbol oynamaya el vermeyen ve yarım bırakılan futbol sahasına yer vererek adeta Eşmeliler ile alay etmiştir" ifadelerini kullandı.
GÖÇE ZORLUYORLAR
Mahalle sakinleri, rögar sorunları, sel baskınları ve imar izinlerinin engellenmesi gibi altyapı sorunlarına çözüm bulunmamasından şikayetçi. Ayrıca, Eşmelileri Kartepe dışına göçe zorlanması da büyük bir mağduriyet yaratıyor.
ÇÖZÜM BEKLİYORLAR
Eşme halkı, yaşadıkları sorunlara karşı birlik ve beraberlik içinde olduklarını vurguluyor. Artık siyasilerden boş vaatleri ve tutmayacakları sözleri sormakta kararlı bir duruş sergiliyorlar. Eşme'nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerden çözüm beklediklerini belirterek, mahallelerine yönelik gerçek ve etkili projeler talep ediyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Söz - Sakarya ya bağlayın
Kafam Karıştı - Ben mi anlayamadım, haberde mi bir yanlışlık var! Madem Kartepe Belediyesinin hizmetlerinden memnun değiller, üstelik Kartepe Belediyesine bağlılar, neden Kartepe Belediyesine bağlanmak istiyorlar, anlayamadım da!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.