THY’den öğrencilere müjde!

THY part time personel alımları hangi kadrolarda yapılacak?

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yayınlanan ilana başvuru yaparak kariyer yapmak isteyen kişiler için, THY part time personel alımları, “Take-Off 101 Programı” üzerinden olacağı bilgisi verilirken, başvuru yapacak adayların, lisans 3. Ve 4. Sınıf öğrencisi olması gerektiği bildirildi.

THY Part Time Öğrenci alımı için başvuru süreci, 16 Şubat 2024 yılı itibariyle başlamış olup, tüm başvurular için en geç 10 Mart 2024 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

Personel alımları için başvuru şartları neler?

THY tarafından yayınlanan ilana başvuru yaparak kendisini geliştirmek isteyen adaylardan talep edilecek şartlar şu şekilde yer alıyor;

THY, bünyesine katılarak istihdam sağlamak isteyen adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması aranan şartlar arasında yer alıyor.

Başvuru yapacak adayların, 01 Ocak 1998 ve sonrasında doğan ve en az 4 yıllık üniversitelerin 3. Veya 4. Sınıfında öğrenci olması ve aynı zamanda da 2025 yılında mezun olacak olması gerekmektedir

Adayların, genel not ortalaması en az 65 (100’lük sistemde) yahut 2,50 (4’lük sistemde) olması ve bunu belgeleyebilmesi gerekmektedir.

Adli Sicil Arşiv Kaydının bulunmaması ve İyi derecede İngilizce bilmesi gibi şartlar talep edilecektir. (İngilizce sınavı yapılacaktır.)

Türk Hava Yolları (THY) personel alımları ile ilgili daha kapsamlı bilgileri ve aynı zamanda da başvuru ekranına aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) - 2024 başvuru ekranı