60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine yardım edilecek

Büyükakın’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“60 ve üzeri yaşındaki vatandaşlarımıza evde bir kişi varsa 5 bin 500 TL, evde iki kişi varsa ve evdeki gelir asgari ücretin altındaysa 11 bin TL, bunlardan hariç olarak gıda, giyim ve ısınma yardımlarını vereceğiz. bunları zaten veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Diyorum ya zaten biz vaatte bulunamıyoruz, yapıyoruz, yaptıklarımızı anlatabiliyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan bir büyükşehir belediyesi var yani. Buna imkanımız var.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.