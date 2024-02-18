18 Şub 2024 - 21:29- Gündem G:

60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine yardım edilecek

31 Mart 2024 Seçim Beyannamesi Toplantısı’nda konuşan AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, ihtiyaç sahibi 60 yaş ve üzeri kimselere 11 bin TL’ye kadar yardım yapılacağını duyurdu.

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60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine yardım edilecek mask

Büyükakın’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“60 ve üzeri yaşındaki vatandaşlarımıza evde bir kişi varsa 5 bin 500 TL, evde iki kişi varsa  ve evdeki gelir asgari ücretin altındaysa 11 bin TL, bunlardan hariç olarak gıda, giyim ve ısınma yardımlarını vereceğiz. bunları zaten veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Diyorum ya zaten biz vaatte bulunamıyoruz, yapıyoruz, yaptıklarımızı anlatabiliyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan bir büyükşehir belediyesi var yani. Buna imkanımız var.”
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18 Şub 2024 - 21:29 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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