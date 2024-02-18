60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine yardım edilecek

Büyükakın’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“60 ve üzeri yaşındaki vatandaşlarımıza evde bir kişi varsa 5 bin 500 TL, evde iki kişi varsa ve evdeki gelir asgari ücretin altındaysa 11 bin TL, bunlardan hariç olarak gıda, giyim ve ısınma yardımlarını vereceğiz. bunları zaten veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Diyorum ya zaten biz vaatte bulunamıyoruz, yapıyoruz, yaptıklarımızı anlatabiliyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan bir büyükşehir belediyesi var yani. Buna imkanımız var.”