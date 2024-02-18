Büyükakın’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İlk ve ortaöğretim öğrencileri ile üniversite öğrencilerimize 2 bin lira ile bin lira eğitim yardımında bulunacağız. Gelir seviyesi düşük, ihtiyaç sahibi 10 bin öğrencimizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak destekleyeceğiz. ”
18 Şub 2024 - 21:50- Gündem Güncelleme:
Öğrencilere burs bağlanacak!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın öğrencilere burs vereceklerini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Böyle bir imkan verdıda 20 yıldır neden öğrencilere burs bağlanmadı acaba
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.