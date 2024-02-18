18 Şub 2024 - 21:50- Gündem G:

Öğrencilere burs bağlanacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın öğrencilere burs vereceklerini duyurdu.

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18 Şub 2024 - 21:50 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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İzmitli - Böyle bir imkan verdıda 20 yıldır neden öğrencilere burs bağlanmadı acaba

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 22:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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