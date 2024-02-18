Öğrencilere burs bağlanacak!

Büyükakın’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İlk ve ortaöğretim öğrencileri ile üniversite öğrencilerimize 2 bin lira ile bin lira eğitim yardımında bulunacağız. Gelir seviyesi düşük, ihtiyaç sahibi 10 bin öğrencimizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak destekleyeceğiz. ”