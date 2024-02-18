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Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Hayati Yılmaz (51) ile Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetti, Murat Fedakartürk (34) ile Duru Fedakartürk (30) yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
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Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı mask

Ordu’nun Ulubey ilçesinde Murat Fedakartürk yönetimindeki 52 S 0240 plakalı minibüs ile Hayati Yılmaz idaresindeki 52 DK 814 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hayati Yılmaz ile yanındaki kardeşi Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan minibüs şoförü Murat Fedakartürk ile yanındaki Duru Fedakartürk ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Hayati Yılmaz ile Ali Yılmaz'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, acil

18 Şub 2024 - 22:26 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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