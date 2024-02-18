En büyük aday şu an için Mustafa Gürsel. Gürsel ile bu akşam bir araya gelindi ve şartlarda anlaşıldı. Deneyimli teknik adamın yarın Kocaeli’ye gelip bir görüşme daha yapması bekleniyor. Bu görüşmenin sonucuna göre Gürsel ile sözleşme imzalanacak.
18 Şub 2024 - 22:41- Spor Güncelleme:
Mustafa Gürsel’de sona yaklaşıldı
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırma kararı alan Kocaelispor’da teknik direktör arayışı başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Gizli - Yanlış Seçim Olmuş Teknik Direktör Konusu da
Hayırlı Olsun
Aykut - Takima ve futbolcu sekline gore cift forvette oynatir merak etmeyiniz amaral surekli oynar bu adamda davitte gigi de iyi isler yapar
Anadolu Efes - Hayırlı olsun her iki taraf için,de
Korfezli savaşçı - Bu hocada mra firat. Ertugrul gibi 4231 ci bunlada olmaz bize çift santrafor oynatacak hoca lazim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.