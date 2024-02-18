Mustafa Gürsel’de sona yaklaşıldı

En büyük aday şu an için Mustafa Gürsel. Gürsel ile bu akşam bir araya gelindi ve şartlarda anlaşıldı. Deneyimli teknik adamın yarın Kocaeli’ye gelip bir görüşme daha yapması bekleniyor. Bu görüşmenin sonucuna göre Gürsel ile sözleşme imzalanacak.