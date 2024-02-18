18 Şub 2024 - 22:41- Spor G:

Mustafa Gürsel’de sona yaklaşıldı

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırma kararı alan Kocaelispor’da teknik direktör arayışı başladı.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Mustafa Gürsel’de sona yaklaşıldı mask

En büyük aday şu an için Mustafa Gürsel. Gürsel ile bu akşam bir araya gelindi ve şartlarda anlaşıldı. Deneyimli teknik adamın yarın Kocaeli’ye gelip bir görüşme daha yapması bekleniyor. Bu görüşmenin sonucuna göre Gürsel ile sözleşme imzalanacak.
# büyük, aday

18 Şub 2024 - 22:41 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(4)
04

Gizli - Yanlış Seçim Olmuş Teknik Direktör Konusu da

Hayırlı Olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:37
03

Aykut - Takima ve futbolcu sekline gore cift forvette oynatir merak etmeyiniz amaral surekli oynar bu adamda davitte gigi de iyi isler yapar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:28
01

Korfezli savaşçı - Bu hocada mra firat. Ertugrul gibi 4231 ci bunlada olmaz bize çift santrafor oynatacak hoca lazim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 22:53
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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