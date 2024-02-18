Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1993'ten sonra ilk kez şampiyon

Türkiye Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten sonra ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil kategorisindeki yarışmalar tamamlandı.

Takım, bu organizasyonda kazandığı ikişer altın, gümüş ve bronz madalya ile Gürcistan ve Azerbaycan takımlarını geride bırakarak sıralamada en üst sıraya yerleşti.

Böylelikle Türkiye, 1993 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana serbest stil kategorisinde ilk kez takım olarak şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Altın madalyaları Feyzullah Aktürk (92 kg) ve Taha Akgül (125 kg), gümüş madalyaları Muhammet Karavuş (57 kg) ve Soner Demirtaş (74 kg), bronz madalyaları ise Osman Göçen (86 kg) ve İbrahim Çiftçi (97 kg) kazandı.