18 Şub 2024 - 23:09 - Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de yarın (19 Şubat 2024 Pazartesi) hava Bulutlu, sıcaklık 11 derece olarak tahmin ediliyor.