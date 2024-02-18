- Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de yarın (19 Şubat 2024 Pazartesi) hava Bulutlu, sıcaklık 11 derece olarak tahmin ediliyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask

KOCAELİ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PAZARTESİ24.00 - 03.005594312
PAZARTESİ03.00 - 06.004493310
PAZARTESİ06.00 - 09.00778739
PAZARTESİ09.00 - 12.009972619
PAZARTESİ12.00 - 15.00111167517
PAZARTESİ15.00 - 18.00101074819
PAZARTESİ18.00 - 21.009987416
PAZARTESİ21.00 - 24.006696310
# Hava durumu

18 Şub 2024 - 23:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.004.778 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL