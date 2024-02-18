7 ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56514
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|PİYALEPAŞA, ŞEHİTLER, YENI, YENİ
|1 MART CD., 172. SK., 293. SK., 295. SK., 296. SK., 297. SK., 299. SK., 300. SK., 301., 301. SK., 302. SK., 303. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 311., 311. SK., 320. SK., 364. SK., 366., 366. SK., 369. SK., 371. SK., 376. SK., 384. SK., 385. SK., 386. SK., 387. SK., 388. SK., 390. SK., ÇALDIRAN CD., LOZAN CD., ŞEHİTLER CD.
|19.02. 2024
|09:00
|16:00
|56539
|KOCAELİ
|İZMİT
|BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, PAŞADAĞ
|BAGIRGANLI GÜL, HÜNER SK., KANDIRA, KANDIRA CD., LIMAN, LİMAN CD., MEŞE SK., SAHIL, YUKARI MAHALLE
|19.02.2024
|09:00
|15:30
|56766
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, ORHAN, SAFALI, TERZİLER
|AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AHMET ALI, ALKAN SK., ATMACA SK., AYÇA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BEGONYA SK., BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DEVRAN SK., DIK, EKİN SK., ELZEM CD., ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GARAJ CD., GÜNAY SK., GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP CD., KABAAĞAÇ CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MEŞELİK SK., MURAT SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SUDE SK., ŞENOL SK., ŞİMAL SK., TAFLAN SK., UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER
|19.02.2024
|09:00
|17:00
|56805
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YENIKÖY MERKEZ
|ABİŞ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVL, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATİ GENÇOĞLU CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER
|19.02.2024
|09:00
|17:00
|56807
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SARIMESE, SARIMEŞE
|DEDE KORKUT, DEDE KORKUT CD., EFEDAĞ SK., MİRAÇ SK., SEZENLER CD.
|19.02.2024
|09:00
|17:00
|56819
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, KESTANELİK, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE
|11.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., ELÇİ SK., ERTUĞ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK SK., VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK
|19.02.2024
|09:00
|11:00
|56865
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNİ, MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK
|BALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., BÖRÜLCE SK., ÇEPNİ CD., EĞRELTİ SK., FERİK SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., VAKIF, VAKIF SK., YUKARI 1, ZENCEFIL
|19.02.2024
|09:00
|17:00
|56867
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER
|ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|19.02.2024
|09:00
|17:00
|56904
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE
|ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., ILGIN SK., KARTEPE, KARTEPE. CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MUSTAFA KEMAL CD., REZENE SK., SERME SK., ÜVEZ SK.
|19.02.2024
|09:00
|14:00
|56905
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SUADİYE
|12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., BAHÇELİEVLER SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., DERELİ SK., DURSUN, DURSUN SK., ERDOĞAN SK., FAHRİ SK., HARMANLIK SK., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE CD., OKÇAPINAR SK.
|19.02.2024
|15:00
|17:30
|56917
|KOCAELİ
|İZMİT
|GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, MİMAR SİNAN, YESILOVA, YEŞİLOVA
|ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AKCAN, AKCAN SK., AKGÜNES, AKGÜNEŞ SK., AKKUTAY, AKKUTAY SK., ALTUNAY SK., ARNAVUT, ARNAVUT SK., ATMOSFER, ATMOSFER SK., AYVALIK, AYVALIK SK., BASOL, BAŞAR SK., BAŞOL SK., BATIN SK., BEKTAŞ TOKER SK., BİBERİYE SK., BİRAY SK., BİROL SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA CD., BUCAK, BUCAK SK., CAMİDÜZÜ SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., DAL SK., DEMIRTAS, DEMİRAY SK., DEMİRTAŞ SK., DİKENLİ SK., DÜZEY SK., EREL, EREL SK., ERİŞ SK., ERSÖZ SK., ERYAMAN SK., FİDAN SK., GENÇOĞLU SK., GÖK SK., GÖKÇEM SK., GÜLŞEHRİ SK., GÜNDOGDU, GÜNDOGDU CD., GÜRDAL SK., GÜRKAŞ SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HIZIR REİS SK., İNCİAY SK., KAVAK SK., KAYAPINAR SK., KEMERKÖPRÜ SK., KENAN SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., KOCADERE SK., KÖKEN SK., KUTUP YILDIZI SK., MANİDAR SK., MİLLİYET SK., MİTHAT İÇÖZ SK., MOLLA RECEP, MOLLA RECEP SK., MÜFTÜOĞLU SK., OBA SK., ÖZKAL SK., ÖZÖN SK., PAZAR YOLU SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., SAHRA SK., SARITAŞ SK., SEHIT MUSTAFA TÜRK, SEHIT MUSTAFA TÜRK CD., SERÇE, SEVER SK., SEYRAN SK., SIRINYER, SOYKAN SK., ŞEHİT MUSTAFA TÜRK CD., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ SK., ŞENYİĞİT SK., ŞİRİNYER SK., TAHA SK., TALİH SK., TOLGA SK., TURAL SK, TURKUAZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., UTKU SK., UYGUN, UYGUN SK., ÜSTÜNER SK., YUSUF SK., ZÜBEYDE HANIM CD.
|19.02.2024
|09:00
|15:00
|56920
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|AKSIGIN, AKSIĞIN, SERINDERE, TEPECİK
|AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|19.02.2024
|09:00
|17:00
|56921
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|YALAKDERE
|İSTANBUL SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK.
|19.02.2024
|10:00
|17:30
|56922
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|DEREKÖY, EŞME, KAYACIK
|2252. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., DERE YOL SK., EŞME BAĞDAT CD., LÜTFİ TAŞÇI SK., MEVLÜT DEMİR SK., TEKKE SK.
|19.02.2024
|09:00
|17:00
|56988
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI, YENİYALI
|BAGDATLI, BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ŞEHİT KUBİLAY CD.
|19.02.2024
|09:00
|17:00
7 ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 7 ilçede yarın (19 Şubat 2024 Pazartesi) planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
18 Şub 2024 - 23:16 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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