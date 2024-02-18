'Denizin prensi' nin kilo fiyatı yükseldi

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonu son dönemlerine gelinirken, tezgahlarda bölgeye göçünü tamamlayan lüferin kilosu 900 TL'ye kadar çıktı.
İstavrit bolluğu yaşanırken, geçen haftalarda 150 TL'ye satılan hamsinin kilosu 200 TL'den tezgahlarda yerini aldı. Balıkhanede lüfer 900, sardalya 100, istavrit 120, çinekop 600, kupa 130, levrek 350, tekir 350, çipura 300, zargana 180, mezgit 350, uskumru ise 400 TL'den satılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.