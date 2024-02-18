SEÇMENİN SOFRASINA OTURUYOR; GÖNÜLLERE DOKUNUYOR

Hane hane dolaşarak çalışmalarını anlatan Emel Beytar; girmedik ev, sıkmadık el bırakmıyor. Her gittiği yerde büyük ilgi ile karşılanan Emel Beytar; adeta Gökçören Mahallesi’nin röntgenini çekerek, sorunlarını yerinde tespit ediyor. ‘Mahalle halkı ile birlikte mahallemizi yöneteceğiz. Gökçeören’e bir kadın eli değmelidir. Mahallemizin, modern, çağdaş, yaşanabilir ve tercih edilen mahalle haline gelmesi için elimden geleni yapacağım. Mahallemizin oldukça büyük sorunları var. Bu sorunları ben ve ekibim çözecektir.’ Diyen Emel Beytar; seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Güler yüzlü ve hanım efendi kişiliği ile tanınan Emel Beytar; ‘ Kadın anadır. Kadın bacıdır. Kadın kardeştir. Kadın yoldaştır. Kadın, mücadeledir. Kadın sırdaştır. Kadın, herkesin derdine koşar, çözüm için gayret gösterir. Bende bu yüzden mahallemizin sorunlarını çözmek, dertli insanların derdine derman; sevincine ortak olmak için adayım. Bu konuda bir dönem yetki istiyorum. Başarılı olamaz isem, ikinci döneme aday olmayacağım. Söz veriyorum. Destek mahalle sakinlerimizden; hizmet bizden olsun’ dedi.