İzmit’in Perileri, Tarsus’u devirdi: 93-80

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, İlkem Yapı Tarsus Spor’u ağırladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maça İzmit’in Perileri istediği gibi başlayamadı. İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 25-21, devreyi ise 48-47 geride kapattı.

İZMİT’İN PERİLERİ İKİNCİ YARI AÇILDI

Üçüncü çeyrekte savunma direncini arttıran İzmit’in Perileri son çeyreğe 69-64 önde girdi. Son çeyrekte de etkili oyunu sürdüren İzmit Belediyespor, parkeden 93-80 galip ayrılarak ligde 16’ncı galibiyetini aldı.

JAİME NARED YILDIZLAŞTI

İzmit Belediyespor’da Jaime Nared 31 sayı 11 ribaundla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Khaalia Hillsman ve Gergana Ivanova 15’şer sayı, Ayşe Cora 14, Sierra Calhoun 10, Ferda Yıldız 6, Ezgi Manlacı ise 2 sayı ile maçı tamamladı.

İzmit’in Perileri, 26. hafta mücadelesinde 25 Şubat Pazar saat 14.00’te Beşiktaş’a konuk olacak.