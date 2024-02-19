Dul ve yetimlere ödenecek bayram ikramiyesi netleşti!

Emekli ikramiyesine yapılan zam oranı kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emeklilerin bayram ikramiyesine de artış geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu artışı duyurdu. Daha önce 2 bin lira olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapılarak miktarı 3 bin liraya çıkarıldı.

EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU

Bayram ikramiyesi, 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Bu zam oranıyla geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere toplamda 4 bin lira ikramiye ödenmişti. Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde emekli bayram ikramiyesine yapılan yüzde 50'lik zammı duyurarak miktarın 3 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YASALAŞACAK

Bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesini öngören teklif, dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

AKP'nin Meclis'e sunduğu 43 maddelik yargı paketi önümüzdeki hafta Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılmasını öngören kanun teklifi, yerel seçimler öncesinde Mart ayından önce Meclis tarafından kanunlaştırılacak.

EYT'liler, zamla artırılan emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak mı? EYT'den emekli olanlar, daha önce emekli olanlar veya emeklilik için başvuruda bulunanlar da bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Tüm emekliler, hak ettikleri maaşın tamamını alacakları için 3 bin lira tutarında emekli ikramiyesi alacaklar. Dul ve yetimlere ise hak ettikleri oranlarda bayram ikramiyesi ödenecek.

DUL VE YETİMLERE NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Dul ve yetimler, emekli maaşlarının yüzde 75'ini hak edenlere 2.250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme alacak.

Milyonlarca emekli, zamlı bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak.

Dolayısıyla, ilk bayram ikramiyesinin 9 Nisan tarihinden önce ödenmesi gerekecek. Kurban Bayramı ise 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde olacak ve bayram ikramiyesinin 15 Haziran'dan önce ödenmesi gerekecek.

Kaynak: GÜNBOYU