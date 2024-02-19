EYÜPSPOR PUAN FARKINI AÇIYOR: 1-3

Hakemler: Ozan Ergün, Sabri Öğe, Ferhat Çakar
Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Popov (Onur Ayık dk. 76), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Hasan Ayaroğlu dk. 62), Atalay Babacan, Muhammed Mert (Titebah dk. 46), Uğur Kaan Yıldız, İlhami Siraçhan Nas (Diniyev dk. 62), Tiago Çukur (Emrecan Bulut dk. 46)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Melih Okutan, Emre Demir, Batuhan Arıcı
Teknik Direktör: Orhan Gençer
Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 82), Robin Yalçın (Tugay Kacar dk. 83), Fredy, Recep Niyaz (Samu Saiz dk. 55), Regattin (Ahmed Kutucu dk. 55), Ampem, Bruno (Thuram dk. 70)
Yedekler: Birkan Tetik, Uğur Demirok, Taşkın İlter, Seslar, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Emrecan Bulut (dk. 52) (Ümraniyespor), Caner Erkin (dk. 58), Samu Saiz (dk. 69), Ahmed Kutucu (dk. 90+4) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Atalay Babacan (dk. 32) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Glumac, Muhammed Mert, Emre Kaplan, Emrecan Bulut (Ümraniyespor), Caner Erkin, Tugay Kacar, Ampem (Eyüpspor)
Hakemler: Ozan Ergün, Sabri Öğe, Ferhat Çakar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.