Muğla'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.