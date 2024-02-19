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Muğla'da deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Anadolu Ajansı
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Muğla'da deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
# acil, internet

19 Şub 2024 - 08:33 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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