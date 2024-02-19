Türkiye'nin 45 yıllık yapı market devi iflasın pençesinde

Bursa merkezli ve 45 yıllık bir tarihe sahip olan Dostkar Yapı Market, Türkiye’nin saygın yapı marketlerinden biriydi. Fakat son zamanlarda, Dostkar, küresel ekonomik kriz, pandemi sonrası dönem ve bölgesel çatışmalar gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Bu sorunlar, şirketin tedarik zincirinin bozulmasına, maliyetlerinin yükselmesine ve sonunda konkordato kararına neden oldu.

MAHKEME SÜRE VERDİ

Mahkeme, şirkete borçlarını yeniden düzenlemek için 3 aylık geçici bir süre verdi. Bu süre içinde alacaklılar da itiraz etme hakkına sahipler. Dostkar’ın geleceği net değil ama eğer konkordato sürecini başarıyla tamamlayabilirse, şirketin kurtulması mümkün olabilir.



Yoksa iflas etmesi kaçınılmaz olabilir. Dostkar’ın başına gelenler, Türkiye ekonomisinin zayıflığını ve işletmelerin sıkıntılı ekonomik şartlarda nasıl zorlandığını ortaya koyuyor. Bu olay, sektördeki diğer şirketleri de tedirgin ediyor ve sektörde yakından takip ediliyor.

Kaynak: yeniçağ