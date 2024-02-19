- Asayiş

18 yaşındaki gencin cansız bedeni su kanalında bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde, 18 yaşındaki bir gencin su kanalında cansız bedeni bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
18 yaşındaki gencin cansız bedeni su kanalında bulundu mask

Olay, saat 01.30 sıralarında Bornova ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su kanalından silah sesi geldiğini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kanalda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimliğinin S.B. olduğu öğrenilen 18 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerde S.B.’nin yakınında bir tabanca olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
# tespit, sağlık

19 Şub 2024 - 09:36 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.949.395 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL