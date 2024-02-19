2 ilçe hava kirliliğinde alarm veriyor!

AccuWeather sitesinde güncel hava kirliliği verileri paylaşılıyor. Sitede yer alan verilere göre geçtiğimiz haftalarda Kocaeli genelinde hava kirliliği olumlu ölçüde düzelmeye girmişti. Tüm ilçelerde hava kirliliği "Orta" seviyeye ulaşmışken Gebze ve Darıca ilçelerinde ise hava kirliliği neredeyse " Sağlık Açısından Sakıncalı" statüsüne girmek üzere. Çoğu bölgesi "Kötü" kriterinde olan Gebze Darıca'da tehlike çanları çalıyor. İşte güncel hava kirliliği seviyesi: