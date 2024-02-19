AccuWeather sitesinde güncel hava kirliliği verileri paylaşılıyor. Sitede yer alan verilere göre geçtiğimiz haftalarda Kocaeli genelinde hava kirliliği olumlu ölçüde düzelmeye girmişti. Tüm ilçelerde hava kirliliği "Orta" seviyeye ulaşmışken Gebze ve Darıca ilçelerinde ise hava kirliliği neredeyse " Sağlık Açısından Sakıncalı" statüsüne girmek üzere. Çoğu bölgesi "Kötü" kriterinde olan Gebze Darıca'da tehlike çanları çalıyor. İşte güncel hava kirliliği seviyesi:
19 Şub 2024 - 09:38- Gündem Güncelleme:
2 ilçe hava kirliliğinde alarm veriyor!
Gebze ve Darıca ilçelerinde hava kirliliği giderek artıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İlyas Dereci - İzmit te aynı durumda.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.