19 Şub 2024 - 09:38- Gündem G:

2 ilçe hava kirliliğinde alarm veriyor!

Gebze ve Darıca ilçelerinde hava kirliliği giderek artıyor.

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2 ilçe hava kirliliğinde alarm veriyor! mask
2 ilçe hava kirliliğinde alarm veriyor!
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AccuWeather sitesinde güncel hava kirliliği verileri paylaşılıyor. Sitede yer alan verilere göre geçtiğimiz haftalarda Kocaeli genelinde hava kirliliği olumlu ölçüde düzelmeye girmişti. Tüm ilçelerde hava kirliliği "Orta" seviyeye ulaşmışken Gebze ve Darıca ilçelerinde ise hava kirliliği neredeyse " Sağlık Açısından Sakıncalı" statüsüne girmek üzere. Çoğu bölgesi "Kötü" kriterinde olan Gebze Darıca'da tehlike çanları çalıyor. İşte güncel hava kirliliği seviyesi:

2 ilçe hava kirliliğinde alarm veriyor!
2 ilçe hava kirliliğinde alarm veriyor!
2 ilçe hava kirliliğinde alarm veriyor!

# hava kirliliği, kocaeli hava kirliliği, sağlık, Darıca

19 Şub 2024 - 09:38 - Gündem

Mahreç  İrem Güler

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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