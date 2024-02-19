Erzurumlular başarılı sporcu Şevval'i tebrik etti

Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen ve 60 ülkeden yaklaşık bin 900 sporcunun katıldığı Uluslararası Taekvondo Poomse Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu. Bu çok önemli turnuvada ilimizden de bir sporcu yer aldı. Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda eğitim gören Körfezli sporcu Şevval Yarar, bu çok önemli organizasyonda takım ve ferdi olarak iki bronz madalya elde etti.

ERZURUMLULARDAN ÖZEL TEBRİK

İki madalya ile geçtiği şampiyonanın ardından kente dönen başarılı sporcu Şevval Yarar’ı son olarak Dadaşlar da tebrik etti. Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal ile yönetim kurulu ve diğer vakıf yöneticileri, Şevval Yarar’ı İzmit’teki vakıf binasında ağırladı ve kendisine tebrik ve takdirlerini iletti.

KALABALIK HEYETLE AĞIRLADILAR

Ayrıca Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yağız, Vakıf Başkan Yardımcısı Çetin Çomaklı, Vakıf Genel Sekreteri Murat Şenel, yönetim kurulu üyeleri; Erkan Gül, Yücel Erdoğan, Şahin Önal ve Yusuf Satık, Erzurumlular Vakfı İstişare Kurulu Üyeleri; Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Karanfil, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İmran Uzun ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yıldırım Karadeniz de hazır bulundu.

“BİZİ MUTLU ETTİĞİ İÇİN ŞEVVAL’E TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bu çok önemli buluşma ile ilgili olarak konuşan ev sahibi başkan Ahmet Önal, “Şevval kızımızın başarıları hepimiz için büyük bir gurur vesilesi olmuştur. Kendisinin geçmiş yıllarda kazandığı Avrupa şampiyonlukları ve dünya üçüncülüğünü biliyorduk. Bir süre sonra yeniden yüzümüzü güldürdü. Kendisine bizlere bu mutluluğu yaşattığı için teşekkür ederken diğer yandan da başarılarının devamını diliyoruz. Bizler Erzurumlular olarak özellikle gençlerimizin başarılarını tebrik ve teşvik etmeyi kendimize ilke edinmişizdir” açıklamasında bulundu.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Başarılı sporcu Şevval Yarar ise “Benim bir ilkem var; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim’ sözünden çok etkilenmiştim. Ulu Önder’in bu sözü etrafında spor yapan herkesin mutlak suretle başarılı olacağına inanıyorum. Genç bir sporcu ve öğrenci olarak benim de hedeflerim var, Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışacağım. Siz değerli büyüklerime de destekleriniz ve iyi niyet dilekleriniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.