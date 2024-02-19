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İSU çalışanı Muhammet Eşe vefat etti

İSU Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Muhammet Eşe, hayatını kaybetti.

İSU çalışanı Muhammet Eşe vefat etti mask

İSU Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığın çalışanlarından, donanım şefi Muhammet Eşe, 37 yaşında hayata gözlerini yumdu..

İSU'nun açıklamasına göre, "Değerli İSU çalışanımız Muhammet Eşe, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 19 Şubat Pazartesi günü, İkindi namazına müteakip Ordu Korgan ilçesinden kaldırılacaktır. Çalışma arkadaşımıza yüce Allah’tan rahmet; ailesine, çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar dileriz."

19 Şub 2024 - 09:46 - Asayiş

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