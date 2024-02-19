SOL Parti'nin Kocaeli'deki adayları belli oldu

SOL Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de birinci sıradan milletvekili adayı olan Avukat İlkay Deniz Torun ile aday. Ayrıca 12 ilçenin her birinde, birer meclis üyesi ile aday. SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan’ın adaylıklara dair açıklaması şöyle;



“Yerel seçim sürecinde DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi’nin de aralarında bulunduğu siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile 13-14 Ocak günlerinde “Nasıl bir belediyecilik istiyoruz” temalı çalıştay gerçekleştirmiştik. Ardından katılımcılar tarafından kent sözleşmesi imzalanmıştı.

Bu sürecin ardından adaylıklara dair bir uzlaşı olabileceği öngörüsüyle bekleme sürecine girdik. Ancak bu gerçekleşmeyince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı, Kocaeli’nin 12 ilçesinde de birer meclis üyesi adayı çıkarmaya karar verdik. Bir süre sonra adaylarımızın tanıtımı ve programımıza dair geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğiz.



Çalıştayda, kentlerimizi nasıl koruyacağımızı ve kazanacağımızı konuşmuştuk. Yerel yönetimlerde de hakim olmaya başlayan ve şeriatı anımsatan gelişmelere karşın söz, yetki ve kararın halkta olduğu bir yerel yönetim modelini tartıştık. SOL Parti olarak derdimiz ‘Kim nereden nereye aday olsun?’ değil, halkın ne beklediği ve istediğidir. Bu zeminde temel konularımızdan biri kent yoksulluğunun giderilmesi, kooperatifleşme üzerine olacaktır örneğin. Kocaeli’de yol ve dava arkadaşımız Avukat İlkay Deniz Torun ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayız. 12 ilçemizde, belediye meclis üyelerimiz ile belediyelerin denetleyicisi olacağız.”



SOL Parti'nin ilçelerdeki belediye meclis üyesi adayları:



Nermin Irmak İlter (İzmit / Sigortacı), Hakan Güzel (Gebze / İşçi), Şengül Karabulut ( Darıca / İşçi), Dursun Sevim (Derince / Emekli), Şenay Kına (Gölcük / Ev kadını), Mevlüt Ataman ( Kartepe / Emekli), Namık Saral (Körfez / Emekli), Aktan Uslu (Çayırova / Gazeteci), Ahmet Tamer Güzel ( Başiskele / İşçi), Selahattin Pehlevan (Karamürsel / Emekli), Emine Yıldızkan (Kandıra / Emekli), Cihan Ergün (Mali Müşavir / Dilovası)



İLKAY DENİZ TORUN KİMDİR?



1992 yılında Artvin’in Ardanuç İlçesi’nde dünyaya geldi.

İlk, orta ve liseyi İzmit’te okudu.

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2017) mezunu.

Mesleğini serbest avukat olarak sürdürüyor.

2023 seçimlerinde Sosyalist Güç Birliği İttifakı çatısında SOL Parti Kocaeli birinci sıra Milletvekili adayı oldu.

Evli.

HİCRAN TURAN

İLKAY DENİZ TORUN