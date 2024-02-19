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Şirin, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Yavuz Sultan Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu

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Şirin, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Şirin, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
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31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, vatandaş ve esnaf buluşmalarına devam ediyor. Başkan Adayı Şirin son olarak Yavuz Sultan Mahallesi’nde esnafları ve bölge sakinlerini ziyaret etti. AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettiği programda samimi sohbetleri için esnaflara teşekkür eden Başkan Adayı Şirin, bol kazançlar temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.

DERİNCE’YE ARTI DEĞER

Yavuz Sultan Mahallesi sakinlerine ve esnaflarına hal, hatır sorarak, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Adayı Şirin, seçim sürecinde desteklerini talep etti. Derince’ye hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten Şirin, “Allah nasip ederse 31 Mart tarihinde yapılacak seçimleri kazanarak sizlere hizmet etmenin onurunu yaşayacağız. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Derince Belediyemizle son derece uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışarak Derincemize artı değer katan projeleri birlikte inşa edeceğiz” dedi.
# hizmet, talep, seçim, AKP

19 Şub 2024 - 11:01 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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