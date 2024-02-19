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Kocaeli Şehir Hastanesi farklı iş kollarında çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Kocaeli Şehir Hastanesi farklı iş kollarında görevlendirmek üzere çok sayıda personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli Şehir Hastanesi farklı iş kollarında çok sayıda personel alacak mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Kocaeli Şehir Hastanesi yaş ve cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul en fazla yüksek lisans mezunu olması şartıyla 50 beden işçisi (temizlik), 30 servis elemanı (garson), 2 yıl süreyle 3 aşcı, 1 yıl süreyle 25 güvenlik görevlisi, 15 hastane hizmetlisi olmak üzere toplam 123 personel alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
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19 Şub 2024 - 11:02 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(1)
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Çomar Hunter - Bitmek bilmiyorlar personel ihtiyacı, kim bilir nasıl şartlarda çalışıyor insanlar belki de ondan sürekli personel arıyorlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 11:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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