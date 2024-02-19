Kocaeli Şehir Hastanesi farklı iş kollarında çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Kocaeli Şehir Hastanesi yaş ve cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul en fazla yüksek lisans mezunu olması şartıyla 50 beden işçisi (temizlik), 30 servis elemanı (garson), 2 yıl süreyle 3 aşcı, 1 yıl süreyle 25 güvenlik görevlisi, 15 hastane hizmetlisi olmak üzere toplam 123 personel alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.