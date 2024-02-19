Bursa’da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 13.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - önceki gün yamıştım hatta 1ay kadar ve çok daha önce de yazmıştım önümüzdeki deprem iznik- gemlik - bursa- balıkesir - çanakkale hattında olabilir diye . çünkü coğrafya olaran bizim sapanca gölü izmit körfezi marmara hattına benziyor çöküntü arazi arızası
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.