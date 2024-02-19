Bursa’da deprem!

Eroldemirbek - önceki gün yamıştım hatta 1ay kadar ve çok daha önce de yazmıştım önümüzdeki deprem iznik- gemlik - bursa- balıkesir - çanakkale hattında olabilir diye . çünkü coğrafya olaran bizim sapanca gölü izmit körfezi marmara hattına benziyor çöküntü arazi arızası