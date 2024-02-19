- Asayiş

Bursa’da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

19 Şub 2024 - 11:23 - Asayiş

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Yorumlar

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Eroldemirbek - önceki gün yamıştım hatta 1ay kadar ve çok daha önce de yazmıştım önümüzdeki deprem iznik- gemlik - bursa- balıkesir - çanakkale hattında olabilir diye . çünkü coğrafya olaran bizim sapanca gölü izmit körfezi marmara hattına benziyor çöküntü arazi arızası

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 11:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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