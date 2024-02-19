MUSTAFA GÜRSEL NİHAYET AMACINA ULAŞTI

Deneyimli teknik adam ile iş sadece resmi imzaya kaldı. Sağlam ile sözleşme 1.5 milyon liraya karşılıklı imzayla feshedildi. Yönetim Sağlam için “Kapımız her zaman açık. İleride neler olabileceğini kimse bilemez” dedi…

KÖTÜ GİDİŞAT YOLLARI AYIRDI

1.Lig’de zirveden iyice uzaklaşan Kocaelispor’da kötü gidişat sonrası fatura Ertuğrul Sağlam’a kesildi. Futbolcu grubu ile de arasının kötü olduğu düşünülen Sağlam ile önceki gün yollar ayrıldı. Sağlam’ın alacağı tazminat ile ilgili taraflar anlaştı ve karşılıklı olarak sözleşme feshedildi. Ardından Kocaelispor yöneticileri, deneyimli teknik direktör Mustafa Gürsel ile bir araya geldi. Şartlar Gürsel’e sunuldu ve Gürsel de teklifi kabul etti.

NELER YAŞANDI?

Kocaelispor’un, Şanlıurfaspor’a 1-0 yenilmesinin ardından zaten gergin olan camiada ipler bir anda koptu. Karşılaşmanın hemen ardından Kocaelispor Yönetim Kurulu acil olarak toplandı ve toplantıdan teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sonraki gün Kocaelispor yöneticileri teknik direktör Mustafa Gürsel ile İstanbul’da bir araya geldi. Aynı saatlerde Kocaelispor Başkanı Engin Koyun da, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüşerek durumu izah etti. Taraflar anlaştı ve Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel oldu.