Mustafa Gürsel kimdir? Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel kim?

FUTBOLA PENDİK’TE VEDA ETTİ

Kariyerini 2008 yılında Pendikspor’da sonlandırdı. Gürsel’in 2010 yılında antrenörlük kariyeri başladı. Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyespor, FC Wil 1900, Boluspor, Eskişehirspor, Kasımpaşa ve Ankaragücü’nde yardımcı antrenörlük yaptı. Sonrasında teknik direktörlük macerası başlayan Gürsel, Bandırmaspor ile 54 maça çıktı. Teknik adam burada 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. Bandırmaspor macerası sonlanan Gürsel, Ümraniyespor ile anlaştı. Burada 20 maça çıkan teknik adam, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik performans elde etti. Ayrıca Mustafa Gürsel, Kocaelispor’un, Ümraniyespor’a 3-0 mağlup olduğu maçta, Ümraniyespor’u çalıştırıyordu.