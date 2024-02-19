Mustafa Gürsel kimdir? Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel kim?

FUTBOLA PENDİK’TE VEDA ETTİ
Kariyerini 2008 yılında Pendikspor’da sonlandırdı. Gürsel’in 2010 yılında antrenörlük kariyeri başladı. Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyespor, FC Wil 1900, Boluspor, Eskişehirspor, Kasımpaşa ve Ankaragücü’nde yardımcı antrenörlük yaptı. Sonrasında teknik direktörlük macerası başlayan Gürsel, Bandırmaspor ile 54 maça çıktı. Teknik adam burada 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. Bandırmaspor macerası sonlanan Gürsel, Ümraniyespor ile anlaştı. Burada 20 maça çıkan teknik adam, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik performans elde etti. Ayrıca Mustafa Gürsel, Kocaelispor’un, Ümraniyespor’a 3-0 mağlup olduğu maçta, Ümraniyespor’u çalıştırıyordu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.