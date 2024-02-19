Kadın FK, Sakarya’yı fena dağıttı: 2-10

TAM 10 GOL ATTILAR

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde şehrimizi temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, önceki gün Sakarya Kadın Futbol Kulübü ile mücadele etti. Deplasmanda rakibini darmadağın eden kızlarımız maçı 10-2 kazandı. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri: Erva Karaovalı (5), Ceyda Özgen (3), Semanur Babür ve Sultan Akyol kaydetti.