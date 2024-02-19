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Kadın FK, Sakarya’yı fena dağıttı: 2-10

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, önceki gün deplasmanda Sakarya Kadın Futbol Kulübü ile bir araya geldi. Kızlarımız rakibini 10 - 2 mağlup etmeyi başardı

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Kadın FK, Sakarya’yı fena dağıttı: 2-10 mask

TAM 10 GOL ATTILAR

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde şehrimizi temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, önceki gün Sakarya Kadın Futbol Kulübü ile mücadele etti. Deplasmanda rakibini darmadağın eden kızlarımız maçı 10-2 kazandı. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri: Erva Karaovalı (5), Ceyda Özgen (3), Semanur Babür ve Sultan Akyol kaydetti.
# türkiye, Kadın

19 Şub 2024 - 11:48 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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