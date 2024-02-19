2-A’da, liderliği Yeşilova aldı: 2-0  

GALİBİYETLER 2’ŞER GOLLE GELDİ
Önceki gün, Kocaeli Amatör Lig 2. Küme A Grubunda 2 maç oynandı. Körfez Çamlıtepespor ile Yeşilovaspor bir araya gelirken, diğer karşılaşma ise Kocaeli Yenişehirspor ile Derince Gençlerbirliği arasında oynandı. Yeşilova, Körfez Çamlıtepespor’u 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. Derince Gençlerbirliği ise Kocaeli Yenişehirspor’u 2-1 yenerek 2. sıraya yükseldi. Galibiyet alan takımlar grupta 4 maç oynadı. Geri kalan takımlar ise 3 maç oynadı. Çenesuyu Plajyoluspor bugün 3. maçına çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.