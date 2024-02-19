2-A’da, liderliği Yeşilova aldı: 2-0  

GALİBİYETLER 2’ŞER GOLLE GELDİ

Önceki gün, Kocaeli Amatör Lig 2. Küme A Grubunda 2 maç oynandı. Körfez Çamlıtepespor ile Yeşilovaspor bir araya gelirken, diğer karşılaşma ise Kocaeli Yenişehirspor ile Derince Gençlerbirliği arasında oynandı. Yeşilova, Körfez Çamlıtepespor’u 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. Derince Gençlerbirliği ise Kocaeli Yenişehirspor’u 2-1 yenerek 2. sıraya yükseldi. Galibiyet alan takımlar grupta 4 maç oynadı. Geri kalan takımlar ise 3 maç oynadı. Çenesuyu Plajyoluspor bugün 3. maçına çıkacak.