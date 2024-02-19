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2-A’da, liderliği Yeşilova kaptı: 2-0  

Kocaeli Amatör Lig 2. Küme A Grubu’nda, 4 maç sonunda liderliği Yeşilovaspor kaptı. Ligde 2’de 2 yapan Çenesuyu Plajyoluspor ise bugün İzmit Maltaspor ile karşılaşacak  

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
2-A’da, liderliği Yeşilova kaptı: 2-0   mask

GALİBİYETLER 2’ŞER GOLLE GELDİ

Önceki gün, Kocaeli Amatör Lig 2. Küme A Grubunda 2 maç oynandı. Körfez Çamlıtepespor ile Yeşilovaspor bir araya gelirken, diğer karşılaşma ise Kocaeli Yenişehirspor ile Derince Gençlerbirliği arasında oynandı. Yeşilova, Körfez Çamlıtepespor’u 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. Derince Gençlerbirliği ise Kocaeli Yenişehirspor’u 2-1 yenerek 2. sıraya yükseldi. Galibiyet alan takımlar grupta 4 maç oynadı. Geri kalan takımlar ise 3 maç oynadı. Çenesuyu Plajyoluspor bugün 3. maçına çıkacak. 

19 Şub 2024 - 11:49 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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