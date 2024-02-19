Baçspor 3’te 3 yaptı, liderliği kaptı: 2-1

TURGUT İLE İLİMTEPE PUANLARI PAYLAŞTI

Kocaeli Amatör Lig 2. Küme B Grubu’nda 4.hafta önceki gün oynanan maçlar ile geride kaldı. Bazı takımlar 3. maçına çıkarken bazıları ise 4. maçını oynadı. İzmit Baçspor, Körfez Birlikspor’u 2-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. MAP Kavaklıspor ise günün kazanan bir başka takımı oldu. Kavaklı, Kocaeli Kadıköyspor’u 3-2 mağlup etti. Turgutspor ile İlimtepe Gençlerbirliği ise puanları paylaştı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.