Baçspor 3’te 3 yaptı, liderliği kaptı: 2-1

TURGUT İLE İLİMTEPE PUANLARI PAYLAŞTI
Kocaeli Amatör Lig 2. Küme B Grubu’nda 4.hafta önceki gün oynanan maçlar ile geride kaldı. Bazı takımlar 3. maçına çıkarken bazıları ise 4. maçını oynadı. İzmit Baçspor, Körfez Birlikspor’u 2-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. MAP Kavaklıspor ise günün kazanan bir başka takımı oldu. Kavaklı, Kocaeli Kadıköyspor’u 3-2 mağlup etti. Turgutspor ile İlimtepe Gençlerbirliği ise puanları paylaştı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.