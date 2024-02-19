- Spor

Baçspor 3’te 3 yaptı, liderliği kaptı: 2-1

2. Kümede nefes kesen mücadeleler oynanmaya devam ediyor. Önceki gün B grubunda oynanan maçlar sonrasında Baçspor 3’te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Baçspor 3’te 3 yaptı, liderliği kaptı: 2-1 mask

TURGUT İLE İLİMTEPE PUANLARI PAYLAŞTI

Kocaeli Amatör Lig 2. Küme B Grubu’nda 4.hafta önceki gün oynanan maçlar ile geride kaldı. Bazı takımlar 3. maçına çıkarken bazıları ise 4. maçını oynadı. İzmit Baçspor, Körfez Birlikspor’u 2-1 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. MAP Kavaklıspor ise günün kazanan bir başka takımı oldu. Kavaklı, Kocaeli Kadıköyspor’u 3-2 mağlup etti. Turgutspor ile İlimtepe Gençlerbirliği ise puanları paylaştı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
# oldu

19 Şub 2024 - 11:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.949.395 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL