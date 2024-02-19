Gölcük fırsat tepti: 0-0  

GÖLCÜKSPOR ÇOK KAÇIRDI

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor evinde Uzunköprüspor'u ağırladı. Müsabakanın ilk yarısında ise Kırmızı Siyahlılar 25.dakikada Burak Toker ile sağ kanattan ceza sahası içerisine girerek şut çekti ancak top yan ağlarda kaldı. 38.dakikada ise Emre Okur ile gelen Gölcükspor Emre'nin şutunda top az farkla dışarı çıktı. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARI GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Gölcükspor oldu. 65.dakikasında Fatih Gümüşel sağ çaprazdan açtığı ortada Emre Okur'un top üst direkten dışarı gitti. 75.dakikada ise Burak Toker'in ortasında Enes'in kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 85.dakikada sağ kanattan frikik kazanan Gölcükspor Fatih Gümüşel'in şutunda topu kaleci tokatlayarak kornere gönderdi. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında ise gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.