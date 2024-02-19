19 Şub 2024 - 11:50- Spor G:

KULLAR ÜÇÜNCÜ VİTESTE: 3-0

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KULLAR ÜÇÜNCÜ VİTESTE: 3-0 mask

BAL 2.Grup temsilcimiz Kullarspor, Eser kardeşler yönetiminde toparlanırken, Sarayspor engelini 3-0’lık skorla geçti. Kırmız Siyahlı ekibin gollerini 6.dakikada Eren Kara, 51.dakikada Barış Sinan Üstün, 78.dakikada Bünyamin Küçükosman kaydetti.

19 Şub 2024 - 11:50 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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