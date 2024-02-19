19 Şub 2024 - 12:08- Gündem G:

KOCAELİ'DE GAZETECİ OLMAK...

Hakan Yağcıoğlu
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KOCAELİ'DE GAZETECİ OLMAK... mask
KOCAELİ'DE GAZETECİ OLMAK...
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38 yıldır hem bu ülkede, hem de bu kentte ekmeğini namusuyla kazanıp darp edilen, tehdit edilen, hakaret edilen bir gazeteci olarak soruyorum: Bu karede gazeteci nerede?.. Ekmek aslanın neresinde?.. (yaşasın kişiye özel basın özgürlüğü!..)

19 Şub 2024 - 12:08 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Çocuk Gibi - Bu karede gazeteci kareyi çeken makinanın arkasında.

Kim sana ne yaptı abi canını ne sıktı anlatsana

Anlat paylaş belki yardımcı oluruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 13:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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