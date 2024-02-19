KOTO Meclis Üyeleri, TOBB Başkanı ile bir araya geldi  

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, üyesi olan Oda/Borsa’ların meclis üyelerine özel bilgilendirme semineri düzenledi. TOBB Ankara İkiz Kuleler’de gerçekleşen seminere iki ayrı tarihte katılacak olan Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyeleri’nin ilk grubu, geçtiğimiz günlerde programını tamamlayarak ilimize döndü.

KOTO HEYETİ

KOTO heyetinde; Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Can Kuşkan, Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, Akif Kahraman, Cevat Yıldız, Emine Nilay Özkan, Eray Bodur, Handan Kümeli, Hasan Kanca, İbrahim İbrahimoğlu, Mert Kavşut, Sami Durmuşoğlu, Sedat Köse, Şükrü Burak Peksoy, Tunç Tuncaboylu, Veli Başkurt, Yusuf Erenkaya yer aldı.

HİSARCIKLIOĞLU’NDAN TAVSİYELER

Program kapsamında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bir araya gelen KOTO heyeti, Oda’nın çalışmaları ile ilgili bilgi aktardı. Seminerde yaptığı konuşmada programın, TOBB’un yapısı ve faaliyetleri noktasında meclis üyelerini bilgilendirmek için önemli bir fırsat oluşturduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, görevlerine bu dönem yeni seçilen Meclis üyeleri için tavsiyelerde bulundu.

‘İNSANLARA FAYDALI OLACAK YERDESİNİZ’

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını “İnsanlara tam da faydalı olacak yerdesiniz” sözleriyle sürdürerek, “İlinize, ilçenize katkı vermek istiyorsanız bulunduğunuz makamlar müthiş bir fırsat. Unutmayın insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” dedi.